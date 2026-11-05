Аутор:АТВ редакција
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Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске сутра ће поднијети оставку на ту функцију како би преузео мандат посланика у Народној скупштини.
"На данашњој сједници, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић информисао је Владу да ће сутра поднијети оставку на ту позицију, како би могао да преузме мандат посланика у Народној скупштини Републике Српске, а према упутству Централне изборне комисије БиХ", саопштено је из Владе Српске.
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