Тришић Бабић: Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.
Она је нагласила да важним сусретима и разговорима у Мар-а-Лагу настављају јачање пријатељства, отварају нова врата и шире простор за сарадњу са Сједињеним Америчким Државама.
Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји. Али наше амбиције ту не престају.
Важним сусретима и разговорима у Мар-а-Лагу настављамо да јачамо пријатељства, отварамо нова врата и ширимо простор за сарадњу са Сједињеним Америчким Државама.
Желимо Републику Српску која има пријатеље широм свијета, чији се глас чује и чији се интереси уважавају.
Не тражимо да други говоре у наше име. Желимо да нас чују, разумију и препознају као саговорника с којим вриједи градити будућност.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 5, 2026
"Желимо Републику Српску која има пријатеље широм свијета, чији се глас чује и чији се интереси уважавају. Не тражимо да други говоре у наше име. Желимо да нас чују, разумију и препознају као саговорника с којим вриједи градити будућност", нагласила је Тришић Бабић.
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