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Тришић Бабић: Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји

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05.11.2026 09:14

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Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.
Фото: X/Ana Trišić Babić

Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.

Она је нагласила да важним сусретима и разговорима у Мар-а-Лагу настављају јачање пријатељства, отварају нова врата и шире простор за сарадњу са Сједињеним Америчким Државама.

"Желимо Републику Српску која има пријатеље широм свијета, чији се глас чује и чији се интереси уважавају. Не тражимо да други говоре у наше име. Желимо да нас чују, разумију и препознају као саговорника с којим вриједи градити будућност", нагласила је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Милорад Додик

Америка

Република Српска

посјета

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