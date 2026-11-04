Цвијановић о изборима у САД-у: Треба поштовати изборну вољу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да поштује резултате избора у САД, на којима су демократе освојиле већину у оба дома Конгреса, и да је важно прихватити вољу бирача, без обзира на то ко је побиједио.
Цвијановићева је рекла да је ново политичко стање у Представничком дому и Сенату чињеница од које се не може побјећи, али да амерички предсједник и даље има значајна уставна овлашћења и надлежности.
"Мој приступ изборима, гдје год да се одржавају, јесте да, ако су протекли без манипулација, треба поштовати вољу народа. Неко је побиједио и тај управља процесима, а они који нису побиједили треба да сачекају своје вријеме", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Она је истакла да је забрињавајуће када се воља народа поништава интервенцијама и као примјер је навела ситуацију у Републици Српској, гдје је воља бирача одузета интервенцијом Кристијана Шмита.
Говорећи о односима са америчким политичким структурама, Цвијановићева је нагласила да Република Српска треба да одржава сарадњу са обје политичке партије.
"Имам своје фаворите, али ако желите сарадњу, она је потребна и са једним и са другим политичким блоком", рекла је Цвијановићева.
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Када је ријеч о доласку новог америчког амбасадора у БиХ, Цвијановићева је рекла да остаје да се види да ли ће бити окончана процедура његовог именовања у надлежним тијелима САД.
"Ко год дође, као представник било које државе и на било којем нивоу, желимо да боље разумије ситуацију у БиХ", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да Република Српска има добре односе са Израелом без обзира на промјене власти, те да су ти односи чвршћи од персоналних политичких веза.
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Говорећи о изборима у Србији, Цвијановићева је рекла да поштује вољу грађана и изборне резултате, те изразила очекивање да ће и други поштовати резултате избора у Републици Српској, као основу за наставак сарадње.
Она је оцијенила да су односи Републике Српске и Србије добри и изразила увјерење да ће сарадња бити настављена, истичући да за њу нема разлога за забринутост у вези са будућим односима.
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