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Цвијановић о изборима у САД-у: Треба поштовати изборну вољу

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04.11.2026 22:48

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Бирач попуњава свој гласачки листић на дан избора, у уторак, 3. новембра 2026. године, у Алфарети, Џорџија.
Фото: Tanjug/AP/Ryan Murphy

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да поштује резултате избора у САД, на којима су демократе освојиле већину у оба дома Конгреса, и да је важно прихватити вољу бирача, без обзира на то ко је побиједио.

Цвијановићева је рекла да је ново политичко стање у Представничком дому и Сенату чињеница од које се не може побјећи, али да амерички предсједник и даље има значајна уставна овлашћења и надлежности.

"Мој приступ изборима, гд‌је год да се одржавају, јесте да, ако су протекли без манипулација, треба поштовати вољу народа. Неко је побиједио и тај управља процесима, а они који нису побиједили треба да сачекају своје вријеме", рекла је Цвијановићева за РТРС.

Она је истакла да је забрињавајуће када се воља народа поништава интервенцијама и као примјер је навела ситуацију у Републици Српској, гд‌је је воља бирача одузета интервенцијом Кристијана Шмита.

Говорећи о односима са америчким политичким структурама, Цвијановићева је нагласила да Република Српска треба да одржава сарадњу са обје политичке партије.

"Имам своје фаворите, али ако желите сарадњу, она је потребна и са једним и са другим политичким блоком", рекла је Цвијановићева.

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Када је ријеч о доласку новог америчког амбасадора у БиХ, Цвијановићева је рекла да остаје да се види да ли ће бити окончана процедура његовог именовања у надлежним тијелима САД.

"Ко год дође, као представник било које државе и на било којем нивоу, желимо да боље разумије ситуацију у БиХ", рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да Република Српска има добре односе са Израелом без обзира на промјене власти, те да су ти односи чвршћи од персоналних политичких веза.

Жељка Цвијановић

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Говорећи о изборима у Србији, Цвијановићева је рекла да поштује вољу грађана и изборне резултате, те изразила очекивање да ће и други поштовати резултате избора у Републици Српској, као основу за наставак сарадње.

Она је оцијенила да су односи Републике Српске и Србије добри и изразила увјерење да ће сарадња бити настављена, истичући да за њу нема разлога за забринутост у вези са будућим односима.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

избори

Америка

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