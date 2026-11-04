Цвијановић: У БиХ нико нема право на узурпацију и доминацију

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ нико нема право да износи неусаглашене ставове, чиме се ствара лажна слика, поготово ако тим ставовима још оптужујете и Републику Српску, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Добили смо коначне резултате избора и настављамо да радимо према утврђеном распореду. Сада долази на ред да српски члан Предсједништва предсједава, а након тога ћемо се ротирати. На нама је да тај период испунимо активностима", истакла је Цвијановићева.
Додаје да ће бити много ствари којима је рјешење потребно.
"Предсједавајући нема никакве посебне привилегије нити посебан положај. Сви чланови Предсједништва су равноправни и имају једнака права. Онај ко у одређеном периоду обавља функцију предсједавајућег има обавезу да води рачуна о дневном реду, припрема сједнице и уложи додатни труд како би рад Предсједништва био што ефикаснији", додаје она.
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Коментаришући досадашње наступе, односно иступе појединих чланова Предсједништва БиХ на међународном нивоу, Цвијановић наглашава да уколико се БиХ представља, било гдје, мора се представљати са усаглашеним ставом.
"Односно да Предсједништво на једној од претходних сједница утврди платформу за обраћање. То се већ годинама не дешава јер не постоји сагласност. Није ништа чудно да неко у свом обраћању жели да оптужује Републику Српску. Наравно да ја нећу бити неко ко ће стати иза тога и наравно да то нећу никада подржати", додаје Цвијановићева.
Наводи да је исто тако, препознала да, када Република Српска има одређен став, на одређене неправилности или одступања, колеге, како каже, из бошњачког корпуса нису сагласне с тим.
"Оно што је проблематично јесте стварање лажне слике, односно представљање као да говорите у име БиХ, а да претходно немате усаглашен став. Ја то не радим. Могли сте ме пратити и у Савјету безбједности и на другим мјестима да ја наступам као члан Предсједништва који долази из Републике Српске. Не говорим на основу усаглашене платформе, већ износим свој став и став Републике Српске коју представљам у заједничком органу. Према томе, трудим се да будем коректна и никада нисам претендовала да говорим у име БиХ, а да претходно тај став нисам усагласила са колегама. Никада не бих узурпирала право других да изнесу свој став", додаје Цвијановић.
Напомиње, да ту није ријеч о томе шта ко мисли о одређеним питањима, већ о томе да се не смије стварати лажна слика да неко говори у име свих.
"То показује узурпаторску димензију, односно покушај успостављања одређене доминације. На то нико нема право у БиХ. У БиХ су заједнички само они ставови који су претходно прошли процедуру и о којима је постигнута сагласност", закључује Цвијановић.
Када је ријеч о ново-старом саставу Предсједништва БиХ, Цвијановић напомиње да овај пут има нова колегиница, из хрватског реда народа, односно Даријана Филиповић.
"Вјерујем да ће доћи до нових промјена", додаје Цвијановић.
(РТРС)
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