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Додик у Америци: У правцу иза мене је Република Српска

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04.11.2026 21:23

Коментари:

4
Милорад Додик
Фото: x.com/miloraddodik

Предсједник Милорад Додик борави у Сједињеним Америчким Државама гдје ће учествовати на конференцији која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.

"У правцу иза мене је Република Српска", написао је Додик на Икс-у.

Порука је јасна, а то је да се политички контакти на највишем нивоу настављају.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Америка

Додик у Америци

Коментари (4)

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