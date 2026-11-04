Додик у Америци: У правцу иза мене је Република Српска

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик борави у Сједињеним Америчким Државама гдје ће учествовати на конференцији која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.
"У правцу иза мене је Република Српска", написао је Додик на Икс-у.
Порука је јасна, а то је да се политички контакти на највишем нивоу настављају.
У правцу иза мене је Република Српска. https://t.co/kSsSckw9sh— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 4, 2026
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