"Српској фокус на потребама народа, Сарајеву само на Додику и СНСД-у"

Аутор:АТВ редакција
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Република Српске је стабилна и наш фокус усмјерен је ка стварним потребама људи, док се политичко Сарајево и даље само бави предсједником Милорадом Додиком и СНСД-ом, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Нас интересује стабилан развој Републике Српске, да разговарамо са људима, да видимо које су њихове потребе и да разговарамо са свим социјалним партнерима. Радује ме што Влада Републике Српске из мандата у мандат шири мрежу сарадње, не само са класичним социјалним партнерима већ и са свим друштвеним групацијама. Трудимо се. Времена нису била лака, али Република Српска неће пропасти и добро стоји. Идемо даље. Чули сте и најаве. Долазимо до краја једне календарске и буџетске године. Имали смо изборе, то је завршено и сада идемо даље. Припремамо се за формирање нове владе и израду буџета. Идемо са стратешким документом, а паралелно с тим већ имамо најаве повећања", истиче Цвијановићева.
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Када је ријеч о састанцима власти у Републици Српској, Цвијановић наводи да се разговара о томе шта може да се уради за људе овдје.
"Не разговарамо о Сарајеву, ма шта они мислили. Пензије ће бити повећане. Имаћете и повећање борачког додатка. Посебно се разматра положај велике категорије наших радника, а то су просвјетни радници. Питање како и њима сада обезбиједити повећање плата. Не знам данас тачан број, али се сјећам да смо, док сам била предсједник Владе, говорили о око 23.000 запослених у просвјети. То је велика цифра. Сада размишљамо како да свакој друштвеној групацији обезбиједимо одређена побољшања, а да притом очувамо стабилност", додаје Цвијановић.
Док Српска гледа у будућност и труди се да својим грађанима обезбиједи нова повећања, политика Сарајева, истиче Цвијановићева и даље се огледа у разговору о Републици Српској, СНСД-у и предсједнику Милораду Додику.
"Стално подижу љествицу, најављујући шта неће бити и шта неће дозволити. А онда, када се нађу пред зидом, питају шта ће сада. Ми смо имали изборе и много недоумица на изборима. Нисмо смјели ни да изразимо страх од тога шта доносе нове изборне технологије. Сада, када се отвори дискусија о томе, мораће се упоредити оно што пише у закону са оним што се дешавало у пракси. Те ствари ће морати да се доведу у ред. Оно што је важно у овом тренутку јесте да се већ петнаест година понавља иста прича - да је опозиција побиједила, а да је онда дошао СНСД и покрао изборе", истиче Цвијановић коментаришући изборни процес у Републици Српској.
Додаје да исти ти људи који су износили те тврдње током предизборних кампања више нису у политичком животу.
"Говоре да се режим препао нових технологија, али то није тачно. Ми смо сједили и чекали изборне резултате јер смо знали да побјеђујемо. Знали смо да нас ни таква прича не може зауставити. Данас смо у ситуацији да СНСД не мора никоме да објашњава да је побиједио. Лажима о изборној технологији, повјеровали су и странци. Имамо двотрећинску већину. Постоје људи који кажу да желе да буду дио онога што се назива патриотском политиком, односно патриотским блоком, и да буду на располагању", наводи она.
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Истиче да се то у Републици Српској најчешће манифестује кроз подршку обезбјеђивању двотрећинске већине која је потребна за покретање вета.
"Захвална сам и овом сазиву Народне скупштине. Све што сам делегирала у Народној скупштини било је подржано, и то не само са потребне двије трећине гласова. То значи да су сви наши посланици имали свијест о томе да, уколико је неко покренуо вето и дошао да га брани у Народној скупштини, треба стати иза тога. То би увијек био и мој приступ да сам народни посланик, без обзира на то ко је делегирао одређено питање. Такви људи су постојали и раније. Да ли ће се та подршка проширити и на нека друга питања, остаје да се види. Мислим да у Народној скупштини неће бити никаквих проблема", истиче Цвијановићева.
Када је ријеч о формирању Владе Републике Српске и "подмлађивању" исте, Цвијановићева додаје да је њен лични став да се мора ићи у сусрет будућности, а у будућност се може ићи само уз добру комбинацију искусних кадрова и младих људи, односно нових лица са другачијим приступом.
"Очигледно је да је друштво у којем данас живимо, а у којем ћемо тек живјети, у великој мјери изашло из стереотипних оквира у којима се политика до сада дефинисала и спроводила. Јасно је да политика мора бити нешто другачија, а млади кадрови томе могу значајно допринијети", додаје Цвијановићева за РТРС.
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