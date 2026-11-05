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Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

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05.11.2026 09:47

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Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

Забрињавајуће је да и дан-данас долази до застрашивања Срба и отимања српске имовине у Федерацији БиХ и вријеме је да федералне институције почну да раде свој посао, да адекватно казне починиоце и јавно објаве ко су људи који стоје иза ових учесталих напада, поручио је вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић.

Јовић је подсјетио да је од почетка године дошло до неколико напада и на српске повратнике и на њихову имовину, те осудио најновији - напад на православно гробље Градина у селу Лозна код Бановића.

Он је позвао све надлежне институције у ФБиХ да се укључе у овај случај и казне починиоце, који су прије неколико дана исјекли надстрешницу коју су направили Срби избјегли из овог села како би могли да се окупљају за вријеме задушница и сеоске славе.

"Само на тај начин може се вратити повјерење и сигурност међу малобројне Србе који су одлучили да посјећују мјесто пријератног становања", рекао је Јовић и навео да је 1991. године у овом селу живјело 1.018 Срба, док, према попису становништва из 2013, у њему није било ниједног Србина.

Јовић је истакао да институције Републике Српске једине воде рачуна о српским повратницима, а да неиспуњавање обавеза од федералних институција представља непоштовање Дејтонског мировног споразума.

Он је нагласио да Влада Републике Српске заједно са Републичким секретаријатом за расељена лица и миграције кроз јавне позиве које расписује сваке године, константно помаже и субвенционише обнову и изградњу вјерских објеката на територији ФБиХ, саопштено је из Секретаријата.

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ саопштио је јуче да је надстрешница у Лозни срушена и да је у питању поновни напад на ово српско православно гробље, преноси Срна.

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Тагови :

напад на повратнике

повратник

Република Српска

ФБиХ

институције БиХ

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