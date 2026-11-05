Аутор:Бојан Носовић
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Након свега неколико дана рада и производње електричне енергије од купљеног угља, РиТЕ Угљевик је рано јутрос испао са мреже, сазнаје АТВ.
„ТЕ Угљевик је изашао из погона у 05.48 часова дана 05.11.2026. године, због пуцања цијеви у котлу“, потврђено је за АТВ.
Осим овог проблема, потешкоће постоје и приликом допремања угља на депо термоелектране. Проблем камионима који довозе угаљ из Приједора ствара блато.
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