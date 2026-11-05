Logo

РиТЕ Угљевик опет испао са мреже

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 09:52

Коментари:

5
РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Након свега неколико дана рада и производње електричне енергије од купљеног угља, РиТЕ Угљевик је рано јутрос испао са мреже, сазнаје АТВ.

„ТЕ Угљевик је изашао из погона у 05.48 часова дана 05.11.2026. године, због пуцања цијеви у котлу“, потврђено је за АТВ.

Осим овог проблема, потешкоће постоје и приликом допремања угља на депо термоелектране. Проблем камионима који довозе угаљ из Приједора ствара блато.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Угљевик

угаљ

Струја

Коментари (5)

Прочитајте више

РиТЕ Угљевик

Друштво

Ради без проблема: Термоелектрана у Угљевику поново на мрежи

1 седм

0
РиТЕ Угљевик

Друштво

"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас на мрежи

1 седм

5
РиТЕ Угљевик

Друштво

Термоелектрана Угљевик од сутра увече на мрежи

1 седм

14
РиТЕ Угљевик

Република Српска

РиТЕ Угљевик од поноћи поново на мрежи

1 седм

11

Више из рубрике

Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

Република Српска

Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

3 ч

0
Република Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји, али наше амбиције ту не престају, истакла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић, која са предсједником Милорадом Додиком тренутно борави у Америци.

Република Српска

Тришић Бабић: Српска данас ужива најбољи међународни положај у својој историји

3 ч

10
Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.

Република Српска

Додик: Још једна важна посјета у име Српске, очекују нас важни састанци и разговори у САД

6 ч

26
Бирач попуњава свој гласачки листић на дан избора, у уторак, 3. новембра 2026. године, у Алфарети, Џорџија.

Република Српска

Цвијановић о изборима у САД-у: Треба поштовати изборну вољу

14 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима