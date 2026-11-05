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Српска добија жељезничку линију до Београда: Возови ће саобраћати и према Хрватској

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АТВ редакција
05.11.2026 13:25

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Српска добија жељезничку линију до Београда: Возови ће саобраћати и према Хрватској
Фото: АТВ

Влада Републике Српске дала је данас сагласност на ред вожње у жељезничком путничком саобраћају за 2026/2027. годину, којим је предвиђено успостављање међународне путничке линије између Зворника и Београда.

Како је саопштено из Жељезница Републике Српске, новим редом вожње, поред постојећих линија у унутрашњем саобраћају, предвиђено је успостављање линије на релацији Зворник Нови – Београд Центар – Зворник Нови.

На овај начин источни дио Републике Српске биће поново повезан жељезничким путничким саобраћајем са Србијом, што је посебно значајно за становништво зворничке регије.

Из Жељезница Српске наводе да су становници овог подручја претходних година били приморани да користе друге видове превоза приликом путовања у Београд, те да је постојало велико интересовање за поновно успостављање жељезничке линије.

Поред тога, у договору са Хрватским жељезницама, планирано је успостављање пограничне жељезничке везе са Хрватском, уз пресједање путника у станици Волиња.

Значајан пад броја путника

Према подацима Жељезница Републике Српске, током 2025. године превезено је укупно 62.100 путника, уз остварених 3.207.472 путничка километра.

Међутим, у првих десет мјесеци 2026. године превезено је близу 25.000 путника, што указује на значајан пад у односу на претходну годину.

Из овог предузећа наводе да су на смањење броја путника утицали редуковање путничких линија током 2025. године, али и недостатак капиталних улагања у жељезнички путнички саобраћај.

Истичу да су неопходна значајна улагања у обнову возних капацитета и побољшање квалитета услуга како би се путници поново вратили жељезничком превозу.

О начинима обезбјеђивања финансијских средстава за модернизацију путничког саобраћаја Жељезнице Републике Српске већ извјесно вријеме разговарају са ресорним министарством и Владом Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

возна линија

Београд

Зворник

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