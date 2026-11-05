Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици преминулог Васкрсија Јанковић /87/ из Бољанића, једног од посљедњих живих свједока операције "Халијард" током које су у Другом свјетском рату са Озрена спасавани савезнички авијатичари.
"Са дубоким жаљењем примио смо вијест о одласку Васкрсија Јанковића, једног од посљедњих чувара истине о херојству и хуманости нашег народа на Озрену. Васкрсије је кроз свој живот и драгоцјена свједочења, а посебно кроз писано дјело, подигао трајан споменик племенитости и храбрости српског народа у спасавању савезничких пилота у операцији 'Халијард'", истакао је Додик.
Друштво
Преминуо Васкрсија Јанковић, један од посљедњих свједока операције "Халијард"
Додик је истакао да је Васкрсије оставио дубок писани траг кроз монографију под називом "Спасавање савезничких авијатичара", коју је написао у коауторству са Цвијетином Јовановићем из Бољанића.
"Његов одлазак представља велики губитак за Бољанић, Добој и цијелу Републику Српску, која је изгубила истинског и аутентичног свједока историје", навео је Додик, преноси Срна.
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