Logo

Додик: Смрћу Васкрсија Јанковића изгубили смо аутентичног свједока операције "Халијард"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
05.11.2026 13:29

Коментари:

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици преминулог Васкрсија Јанковић /87/ из Бољанића, једног од посљедњих живих свједока операције "Халијард" током које су у Другом свјетском рату са Озрена спасавани савезнички авијатичари.

"Са дубоким жаљењем примио смо вијест о одласку Васкрсија Јанковића, једног од посљедњих чувара истине о херојству и хуманости нашег народа на Озрену. Васкрсије је кроз свој живот и драгоцјена свједочења, а посебно кроз писано дјело, подигао трајан споменик племенитости и храбрости српског народа у спасавању савезничких пилота у операцији 'Халијард'", истакао је Додик.

Васкрсија Јанковић

Друштво

Преминуо Васкрсија Јанковић, један од посљедњих свједока операције "Халијард"

Додик је истакао да је Васкрсије оставио дубок писани траг кроз монографију под називом "Спасавање савезничких авијатичара", коју је написао у коауторству са Цвијетином Јовановићем из Бољанића.

"Његов одлазак представља велики губитак за Бољанић, Добој и цијелу Републику Српску, која је изгубила истинског и аутентичног свједока историје", навео је Додик, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Васкрсија Јанковић

Телеграм саучешћа

Саучешће

Халијард

Коментари (0)

Више из рубрике

Српска добија жељезничку линију до Београда: Возови ће саобраћати и према Хрватској

Република Српска

Српска добија жељезничку линију до Београда: Возови ће саобраћати и према Хрватској

3 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Ален Шеранић подноси оставку на мјесто министра, преузима мандат у Народној скупштини

6 ч

0
РиТЕ Угљевик

Република Српска

РиТЕ Угљевик опет испао са мреже

6 ч

8
Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

Република Српска

Јовић: Институције ФБиХ да објаве ко стоји иза учесталих напада на српску имовину

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима