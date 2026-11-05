Аутор:АТВ редакција
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Каријерни дипломата Зоран Миливојевић оцијенио је у изјави Срни да пораз републиканаца на изборима у САД неће довести до промјене политике администрације америчког предсједника Доналда Трампа према Србији и Републици Српској, те да би Београд и Бањалука требали да искористе преостале двије године његовог мандата за афирмацију српских интереса у региону.
Миливојевић сматра да треба рачунати на наставак досадашње америчке политике према Србији, Републици Српској, БиХ и региону у цијелости, с тим што, како каже, треба имати на уму да то неће бити међу приоритетима спољне политике САД, гдје су на врху рат на Блиском истоку и сукоб у Украјини.
"Битно је да Трамп не мења став. Рекао бих да он има конструктиван однос према српском питању и српским интересима у региону", рекао је Миливојевић.
Он је указао да, када је ријеч о новом Конгресу и демократама, сада може да се очекује да они више инсистирају на темама попут владавине права.
"То може да буде израженије, али свеједно, јер Срби на располагању и даље имају администрацију која ће спроводити конструктивну политику", рекао је Миливојевић.
Говорећи о резултатима међуизбора, Миливојевић је оцијенио да је Трамп платио цијену што је одустао од предизборних обећања да ће бити миротворац, те због рата у Ирану, који је произвео посљедице на унутрашњем и на спољашњем плану.
"Најважније последице које су учиниле да овако драстично изгуби међуизборе јесу дешавања на унутрашњем плану у вези са социјално-економским стањем, растом трошкова живота и цена енергената. То су теме на које су амерички бирачи најосетљивији и то се Трампу на неки начин осветило", навео је Миливојевић.
Он је оцијенио да су демократе искористиле незадовољство у Америци, односно незадовољство Трамповим мјерама и акцијама у посљедње двије године, па су добиле изборе и у неким државама које су биле традиционално упориште републиканаца попут Канзаса, гдје нису били на власти од 1932. године.
Миливојевић сматра да ће исход ових избора знатно смањити могућност Трампа и његове администрације да до краја мандата успјешно спроводе мјере и циљеве своје политике, јер демократе сада потпуно контролишу Конгрес и имају већину и на унутрашњем и на спољашњем плану, будући да контролишу законодавну активност.
"Према томе, доношење закона и могућност да републиканци у томе учествују сада зависи од демократа и они улазе у својеврсну кохабитацију. Биће нужна сарадња са демократама у настојањима републиканаца да остваре неке своје политичке циљеве или да реализују неке пројекте", објаснио је Миливојевић.
Он је додао да ће Трамп, упркос новом односу снага у законодавној власти, остати досљедан својој политици и суштински неће мијењати ништа, с тим што ће више него иначе користити предсједничка овлаштења, односно права и могућности које има и по Уставу.
"Међутим, што се тиче унутрашње и спољне политике предсједник Трамп неће бити у могућности да иде са неким новим озбиљним акцијама, већ ће се више оријентисати да санира посљедице овог пораза. Мораће да поради и на унутрашњој политици како би се задржало то бирачко тијело које се сада осуло, а то су нижи и средњи слојеви, чак и неке мањинске и етничке групације", рекао је Миливојевић.
Он је оцијенио да ће Трамп на спољашњем плану морати да заокружи рат на Блиском истоку тако што ће ријешити питање са Ираном.
"Остаће оријентисан и на овај рат у Европи у покушају да преко спољне политике ипак задржи позицију Америке, а и позицију за републиканце за наредни мандат", истакао је Миливојевић.
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