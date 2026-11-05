Радницима РТРС-а исплаћене двије плате

Аутор:АТВ редакција
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Радницима РТРС-а исплаћене су септембарска и октобарска плата.
Плате су исплаћене на основу Рјешења Окружног привредног суда у Бањалуци, којим је дозвољена дјелимична деблокада рачуна РТРС-а за потребе исплате плата.
Жалећи се на Рјешење о извршењу, РТРС је уложио приговор Окружном привредном суду у Бањалуци којим је, између осталог, затражио да рачун за исплату плата радницима РТРС-а буде одблокиран, што је овај суд у том дијелу прихватио, док је остатак навода из приговора одбацио.
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