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Минић најавио мјере за привреду, пољопривреду и останак младих у Српској

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АТВ редакција
05.11.2026 14:31

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Влада Републике Српске прихватила је данас извјештај Савјета за развој са приоритетним мјерама у 16 области, које ће бити уврштене у Стратегију одрживог развоја Републике Српске, саопштио је предсједник Владе Саво Минић.

Он је навео да је ријеч о конкретним мјерама чији је циљ покретање привреде, отварање нових радних мјеста и побољшање животног стандарда грађана.

Међу приоритетима су повољни кредити за модернизацију домаће индустрије, повећање продуктивности и дигитализација привреде, снажнија подршка пољопривредницима, обнова села, те развој енергетике и туризма.

Планиране су и мјере за унапређење образовања, радничких права и пензијског система, као и конкретни програми подршке младима.

Минић је истакао да су предложене мјере резултат 16 округлих столова и разговора са око 400 представника привреде, академске заједнице, синдиката, локалних заједница, младих и других друштвених организација.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Савјет за развој Српске

стручњаци

подршка

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