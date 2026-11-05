Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске прихватила је данас извјештај Савјета за развој са приоритетним мјерама у 16 области, које ће бити уврштене у Стратегију одрживог развоја Републике Српске, саопштио је предсједник Владе Саво Минић.
Он је навео да је ријеч о конкретним мјерама чији је циљ покретање привреде, отварање нових радних мјеста и побољшање животног стандарда грађана.
Међу приоритетима су повољни кредити за модернизацију домаће индустрије, повећање продуктивности и дигитализација привреде, снажнија подршка пољопривредницима, обнова села, те развој енергетике и туризма.
Влада Републике Српске данас је прихватила извјештај Савјета за развој са приоритетним мјерама у 16 области, које ће бити уграђене у Стратегију одрживог развоја Републике Српске.
To су конкретне мјере које ће покренути привреду, отворити нова радна мјеста и обезбиједити бољи живот нашим грађанима!
Приоритети су: повољни кредити за модернизацију домаће индустрије, већа продуктивност и дигитализација привреде, снажнија подршка пољопривредницима, обнова наших села, развој енергетике и туризма, унапређење образовања, радничких права и пензијског система, као и конкретни програми подршке младима.
Ове мјере су резултат 16 округлих столова и разговора са око 400 представника привреде, академске заједнице, синдиката, локалних заједница, младих и других друштвених организација.
Стварамо Републику Српску у којој се више производи, боље зарађује, у којој села живе, а млади имају разлог да остану, раде и стварају породице.— Саво Минић (@minic_savo) November 5, 2026
Планиране су и мјере за унапређење образовања, радничких права и пензијског система, као и конкретни програми подршке младима.
Минић је истакао да су предложене мјере резултат 16 округлих столова и разговора са око 400 представника привреде, академске заједнице, синдиката, локалних заједница, младих и других друштвених организација.
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