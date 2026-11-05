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Огласио се човјек који је наредио враћање лета за Москву на којем је био Вулин

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АТВ редакција
05.11.2026 15:13

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Динамична сцена полетања и слетања авиона на аеродрому у Цириху по ведром дану.
Фото: pexels/Louis

Директор корпоративне безбједности београдског аеродрома "Никола Тесла" и бивши припадник "Кобри" Милан Куч огласио се на свом Фејсбук профилу након драме са летом на ком је био Александар Вулин.

Куч је истакао да да безбједност, између осталог, представља и осјећање, те да осјећати се безбједно значи имати повјерења у институције и појединце.

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"У свом раду полазим од јасних професионалних приоритета: поштовања закона, заштите људи и одговорног доприноса националној безбједности", написао је Куч.

Он додаје да се у ваздухопловној безбједности одговорност свакодневно потврђује досљедном примјеном процедура, стручним одлукама и сарадњом са надлежним институцијама.

"Професионални интегритет за мене значи да се ових начела држим и када одлуке нису лаке. То је темељ повјерења и одговорности коју носи посао у безбједности. То је темељ праведног друштва", навео је Куч.

Наложио враћање лета за Москву: У авиону били Вулин, Бајатовић и Поповић

Подсјећамо, Милан Куч је наложио враћање авиона Ер Србије који је 3. новембра полетио из Београда за Москву. У летјелици су се налазили бивши директор БИА и некадашњи министар Александар Вулин, директор Србијагаса Душан Бајатовић и бивши министар Ненад Поповић.

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Авион на лету ЈУ134 полетио је у 18.48, али се током лета, изнад Литваније, окренуо и вратио у Београд.

Разлог за враћање авиона био је безбједносни пропуст приликом укрцавања Вулина. Вулин је наводно прошао кроз простор безбједносне контроле у пратњи службеника БИА, али без прописаног прегледа, иако се током проласка активирао аларм.

Куч је, након прегледа снимака сигурносних камера, уочио да процедуре нису испоштоване и наредио повратак летјелице.

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Случајем су се потом бавила надлежна тужилаштва, а Више јавно тужилаштво у Београду наложило је прикупљање обавјештења и разговор са Кучем о околностима враћања авиона и безбједносним процјенама на основу којих је донијета одлука, пише "Курир".

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Тагови :

Ер Србија

Александар Вулин

Београд

Москва

Милан Куч

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