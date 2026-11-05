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Ухапшен Предраг Вулетић, сарадник Александра Вулина

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05.11.2026 11:15

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Ухапшен Предраг Вулетић, сарадник Александра Вулина
Фото: APV

Више јавно тужилаштво у Новом Саду обавјештава јавност да су данас, на основу налога Посебног одјељења за сузбијање корупције овог тужилаштва, ухапшени осумњичени Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, и Д. М, предсједник Комисије Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за преглед пријава за додјелу средстава, због продуженог кривичног дјела злоупотреба службеног положаја.

У току до сада предузетих радњи у оквиру предистражног поступка утврђено је да постоје основи сумње да су осумњичени Предраг Вулетић, као службено лице – покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, и осумњичена Д. М, као службено лице – предсједник Комисије Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за додјелу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дијете за рјешавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине за 2021, 2022, 2023. и 2024. годину, злоупотребом службеног положаја и овлашћења прибавили другим физичким лицима противправну имовинску корист у износу од 130.900.000 динара.

Физичка лица којима су додијељена средства у укупном износу од 130.900.000 динара нису испуњавала ни основни услов предвиђен конкурсом за додјелу бесповратних средстава, а то је рођење трећег и/или четвртог дјетета.

Истовремено су осумњичени Предраг Вулетић и Д. М. нанијели штету буџету Аутономне Покрајине Војводине у износу од 130.900.000 динара.

На основу одобрења Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима Предрагу Вулетићу и Д. М. одређено је задржавање до 48 часова, у ком року ће, у складу са законом, бити приведени и саслушани у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.

Предраг Вулетић је члан Предсједништва Покрета социјалиста, странке на чијем је челу Александар Вулин, а током година важио је за једног од његових најближих сарадника.

Управо због те повезаности, Вулетић је обављао низ руководећих функција, од чланства у Управном одбору Агенције за безбједност саобраћаја до позиције покрајинског секретара, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Предраг Вулетић

Александар Вулин

Србија

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