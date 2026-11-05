Динар наставља да пада у односу на евро

Аутор:АТВ редакција
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Званични средњи курс данас је 117,6018 динара за један евро, што је најмања вриједност динара према евру у овој години, објавила је Народна банка Србије (НБС).
Европска валута јуче је вриједела 117,6013 динара за један евро.
Динар данас вриједи 0,1 одсто мање него прије мјесец дана, а 0,3 одсто мање него прије годину дана и 0,3 одсто мање него на почетку године.
Највећа вриједност динара према европској валути ове године била је 5. јануара, када је за евро било потребно 117,3016 динара.
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