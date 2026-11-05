Logo

Ново хапшење у МУП-у Србије: Ухапшен Милан Вуковић Бака

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 06:56

Коментари:

1
Ново хапшење у МУП-у Србије: Ухапшен Милан Вуковић Бака
Фото: Instagram

Милан Вуковић Бака (48), в.д. директора Посебне притворске јединице Окружног затвора у Београду, ухапшен је јуче у Београду.

Како портал Телеграфа сазнаје, Вуковић се налази међу групом полицијских службеника који су приведени у опсежној акцији Сектора унутрашње контроле МУП-а, а међу којима је и директор Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Игор Жмирић (47).

У току су хапшења у оквиру истраге случаја "Гаража" и навода о злостављању студенткиње Николине Синђелић, међу приведенима је више припадника ЈЗО и командат САЈ Игор Жмирић, незванично сазнаје портал Њузмакс Балканс.

Полиција Србија

Србија

Приведен командант САЈ-а Игор Жмирић

Међу особама обухваћеним истрагом налази се и некадашњи командант Јединице за заштиту одређених личности и објеката (ЈЗО) Марко Кричак, који је након избијања афере именован за начелника Управе криминалистичке полиције.

Њима се на терет ставља да су током љета 2025. године групу демонстраната незаконито држао у гаражи зграде Владе Србије. Предмет се повезује и са наводима о поступању полицијских службеника према учесницима протеста.

Предмет је Јавном тужилаштву за организовани криминал уступљен на надлежност Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Тужилаштво је раније саопштило да се Марко Кричак и још седам особа терете за кривично дјело злостављање и мучење. У оквиру предистражног поступка затражено је прикупљање потребних обавјештења од Сектора унутрашње контроле МУП, док су поједини свједоци већ дали изјаве пред тужиоцем.

Марко Крчак

Србија

Одређен притвор Марку Кричку и Бошку Секуловићу!

Оптужбе студенткиње Николине Синђелић

Предмет је доспио у фокус јавности након што је студенткиња Факултета политичких наука Николина Синђелић изнијела тврдње да је током једног протеста била физички малтретирана и изложена пријетњама силовањем у згради Владе Србије.

Због тих навода студенти и грађани организовали су више скупова подршке, захтијевајући смјену и процесуирање одговорних.

Министарство унутрашњих послова раније је одбацило оптужбе о прекорачењу полицијских овлашћења, док је министар Ивица Дачић изјавио да је Сектор унутрашње контроле самоиницијативно покренуо провјере свих навода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Вуковић Бака

хапшење

Коментари (1)

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Наставак акције: Замјеник начелника УКП Невенко Марић на информативном разговору

3 д

2
"Скинуо му чарапе, па га каишем тукао по табанима": Тужилаштво открило детаље хапшења Кричка и Секуловића!

Србија

"Скинуо му чарапе, па га каишем тукао по табанима": Тужилаштво открило детаље хапшења Кричка и Секуловића!

3 д

1
Полиција Србија

Србија

Ухапшени полицијски начелници осумњичени за мучење и злоупотребу положаја

3 д

1
Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију

Србија

Марку Кричку позлило у полицији, тражио љекарску интервенцију

3 д

4

Више из рубрике

Катанац врата капија

Србија

Позната фабрика престаје са радом након 18 година

10 ч

0
Полиција Србија

Србија

Огласио се МУП о привођењу команданта САЈ-а

13 ч

2
Полиција Србија

Србија

Приведен командант САЈ-а Игор Жмирић

13 ч

5
беба

Србија

Језиви детаљи злочина: Мајка тукла бебу док није издахнула

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима