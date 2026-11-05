Аутор:АТВ редакција
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Поред А. Ш. (33), мајке осумњичене да је насмрт претукла своју једногодишњу кћерку у Новом Саду, ухапшен је и отац дјетета Т. Ш. (54). Њему се на терет ставља кривично дјело непружање помоћи, за које је запрећена казна затвора од три мјесеца до пет година.
"Ни А. Ш. ни Т. Ш. нису нигдје радили, живјели су од социјалне помоћи, међутим, када је Т. Ш. одрађивао неке физичке послове за дневницу. Сви у насељу су бијесни и кивни када су чули шта се догодило, за ту жену не постоји блага ријеч, а за њега не постоји оправдање што то није спријечио", каже једна Новосађанка за Курир.
Према њеним ријечима, и рођаци ове породице су погођени трагедијом.
"Нико не жели да чује за њих, било је приче да скупљају новац по фамилији како би обома обезбиједили адвокате, међутим, мислим да су одустали од тога", додаје наша саговорница.
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Како је саопштило Више јавно тужилаштво у Новом Саду, и оцу дјевојчице одређено је задржавање у трајању до 48 часова, а он ће данас бити приведен на саслушање пред надлежним тужилаштвом.
"У вези са наведеним догађајем, ухапшен је и осумњичени Т. Ш. (1972), отац малољетне М. Ш, због кривичног дјела Непружање помоћи, које је кажњиво казном затвора од три мјесеца до пет година, те је наложено и његово задржавање у трајању до 48 часова", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Више јавно тужилаштво у Новом Саду саопштило је да је дежурни јавни тужилац изашао на лице мјеста и извршио увиђај, након чега је полицији наложено да изузме све материјалне доказе и трагове ради даљих вјештачења и анализа.
"У току даљих предузетих радњи, у сарадњи са Полицијском управом у Новом Саду, ухапшена је осумњичена А. Ш. и наложено је њено задржавање у трајању до 48 часова због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело Тешко убиство, кажњиво казном затвора од најмање 10 година или доживотним затвором", саопштило је тужилаштво.
Истрага ће утврдити све околности које су претходиле смрти једногодишње дјевојчице, као и одговорност оба осумњичена.
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Подсјетимо, стравичан злочин догодио се 2. новембра у вечерњим сатима у Новом Саду, када је, према наводима Вишег јавног тужилаштва, А. Ш. (33) својој једногодишњој кћерки задала више удараца у предјелу тијела, усљед чега је дијете преминуло.
Према најновијим сазнањима из истраге, сумња се да је мајка дјевојчицу тукла каишем, а да су смртоносне повреде нанијете металном копчом, односно гајком каиша.
Први резултати обдукције и судскомедицинских анализа указују на то да је смрт наступила усљед директних компликација изазваних масивним физичким повредама.
Ударци су, према досадашњим налазима, били толико силовити да су изазвали тешко оштећење и престанак рада надбубрежне жлијезде, након чега је наступио фатални трауматски шок.
Упркос реакцији медицинских служби, по пријему дјетета љекари су могли само да констатују смрт.
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