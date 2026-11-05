Спремни милиони: Почиње исплата родитељима у дијелу БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Накнаде родитељима његоватељима за октобар биће исплаћене након што је Федерално министарство рада и социјалне политике унијело налоге за исплату у укупном износу од 3,85 милиона КМ.
Укупан износ за ове намјене је 3,85 милиона КМ.
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Из Министарства су овом приликом појаснили и важна правила која се односе на остваривање права на федерални дјечији додатак, посебно када је ријеч о породицама с дјецом с инвалидитетом.
Поводом бројних упита корисника, надлежни су објаснили да се накнада коју прима родитељ његоватељ урачунава у укупне приходе породице приликом утврђивања права на дјечији додатак, али да постоје законом прописани изузеци.
Измјенама Закона о материјалној подршци породицама с дјецом из 2024. године омогућено је да одређене категорије дјеце остварују право на федерални дјечији додатак без обзира на висину прихода њихових породица.
Ово право имају дјеца којима је признато право на додатак за његу и помоћ другог лица прве или друге групе, као и дјеца обољела од малигних болести.
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Законски изузетак односи се и на малољетно дијете на основу чијег је инвалидитета родитељу признат статус родитеља његоватеља.
Међутим, уколико у истој породици постоје и друга дјеца која не припадају наведеним категоријама, за њих се примјењују редовни законски услови, укључујући провјеру прихода по члану домаћинства.
Зашто се накнада родитеља његоватеља рачуна као приход?
Федерално министарство рада и социјалне политике појаснило је да се накнада родитеља његоватеља урачунава у породичне приходе јер се ради о примању које је обухваћено прописима о порезу на доходак.
На ову накнаду обрачунавају се порез и припадајући доприноси, због чега улази у обрачун приходовног цензуса за остваривање права на дјечији додатак.
Са друге стране, лична инвалиднина остварена према прописима о заштити особа с инвалидитетом не урачунава се у приходе породице за ову намјену.
То значи да се накнада родитеља његоватеља и лична инвалиднина различито третирају приликом провјере испуњености услова за дјечији додатак.
Федерални министар рада и социјалне политике Аднан Делић истакао је да су недоумице родитеља разумљиве, посебно у ситуацијама када дјеца из исте породице имају различите услове за остваривање права.
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"Разумијемо зашто родитељи постављају ово питање. У истој породици једно дијете може остваривати дјечији додатак без обзира на породичне приходе, док се за друго приходи провјеравају. Родитељима дугујемо објашњење те разлике", изјавио је Делић.
Подсјетио је да је измјенама закона из 2024. године омогућено да приходи породице не буду препрека за остваривање дјечијег додатка дјеци којој је потребна њега и помоћ другог лица прве и друге групе, као ни дјеци обољелој од малигних болести.
Родитељи који имају недоумице у вези с обрачуном прихода или остваривањем права на федерални дјечији додатак могу се обратити надлежном центру за социјални рад или општинској служби социјалне заштите, саопштено је из Федералног министарства рада и социјалне политике.
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