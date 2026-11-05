"Доступна мобилна апликација за боље упознавање меморијала и самостално истраживање"

Аутор:АТВ редакција
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Мобилна апликација Спомен-подручја Доња Градина, која посјетиоцима омогућава боље упознавање меморијалног комплекса путем аудио и видео-садржаја, је у функцији, изјавила је директор Спомен-подручја Тања Тулековић.
Тулековићева је у изјави Срни навела да је апликација осмишљена с циљем унапређења презентације меморијала, веће доступности историјских и едукативних садржаја, као и омогућавања посјетиоцима да самостално истражују и упознају једно од највећих стратишта концентрационог логора Јасеновац.
Она је истакла да дигитални водич обједињује аудио и видео-садржаје који посјетиоцима приближавају историјске чињенице о страдању у Доњој Градини, али да савремене технологије представљају допуну, а не замјену за непосредан стручни приступ и историјске часове које реализују кустоси Спомен-подручја.
"Намјера нам је да искористимо могућности које нуди дигитална технологија, али оно што посебно истичемо приликом посјете Доњој Градини јесте, прије свега, историјски час наших кустоса", нагласила је Тулековићева.
Према њеним ријечима, једна од могућности које пружа апликација јесте и креирање додатних едукативних садржаја кроз радионице које Спомен-подручје већ дужи низ година организује за ученике основних и средњих школа.
На тај начин биће омогућено активније укључивање младих у упознавање историје Доње Градине, као и прилагођавање едукативних садржаја савременим начинима информисања и учења, преноси Срна.
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Мобилна апликација "Доња Градина мемориал" доступна је корисницима путем платформе "Гугл плеј" на српском, енглеском и ромском језику, а у наредном периоду планирано је проширење језичке понуде на још неколико свјетских језика.
Увођењем дигиталног водича Спомен-подручје Доња Градина настоји да историјске чињенице и едукативне садржаје учини доступнијим широј јавности, посебно млађим генерацијама, те да савремене технологије стави у службу очувања културе сјећања и историјског памћења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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