Logo

Протест здравствених радника испред кантоналне Владе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 08:20

Коментари:

0
Улице Сарајева, у позадини се виде аута на улици и зграде.
Фото: АТВ

Синдикат радника запослених у здравству Кантона Сарајево за данас је најавио протест испред зграде кантоналне Владе, са захтјевом да одобри измјене и допуне колективног уговора за усклађивање плата.

Синдикат тражи и сагласност Владе Кантона Сарајево за покретање преговора за нови колективни уговор како би уврстили ставку у финансијском плану Завода здравственог осигурања о повећању плата.

Из Синдиката поручују да желе да радници у здравству буду равноправни и да се јасно дефинише ниво повећања плата.

Протест је заказан за 10.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Протести

Коментари (0)

Више из рубрике

Директор ХЕ на Дрини Недељко Перишић

Градови и општине

Перишић: Сигуран сам да ћемо наставити тренд најниже цијене електричне енергије

21 ч

0
ХЕ на Дрини

Градови и општине

"Суштина дјеловања ХЕ Вишеград обезбјеђивање енергетске стабилности у Српској"

22 ч

0
Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

Градови и општине

Захваљујући прва два мјесеца остварена прекопланска производња у ХЕ Вишеград

22 ч

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Градови и општине

Позитивна производња у ХЕ Вишеград амортизовала лош хидролошки период

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима