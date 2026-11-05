Протест здравствених радника испред кантоналне Владе

Аутор:АТВ редакција
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Синдикат радника запослених у здравству Кантона Сарајево за данас је најавио протест испред зграде кантоналне Владе, са захтјевом да одобри измјене и допуне колективног уговора за усклађивање плата.
Синдикат тражи и сагласност Владе Кантона Сарајево за покретање преговора за нови колективни уговор како би уврстили ставку у финансијском плану Завода здравственог осигурања о повећању плата.
Из Синдиката поручују да желе да радници у здравству буду равноправни и да се јасно дефинише ниво повећања плата.
Протест је заказан за 10.00 часова.
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