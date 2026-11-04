Позитивна производња у ХЕ Вишеград амортизовала лош хидролошки период

Аутор:АТВ редакција
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Позитивна производња у ХЕ Вишеград амортизовала је лошу хидролошку ситуацију, рекао је за АТВ Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
"Ми смо у ово моменту још увијек преко планираног нивоа производње, и сада имамо 103% од годишње планиране производње у овом моменту. Још увијек нас у позитивном смислу носи та производња из првог квартала", каже Андрић.
Како каже, позитивна производња у ХЕ Вишеград амортизовала је лош хидролошки период.
"Иако смо у првом квартали, на почетку године, искоритили те велике дотоке, топљења снијегова које није било нагло него у континуитету. Онда смо производили неочекивано велике количине електричне енергије, сада носимо ситуацију свих осталих у региону", рекао је Андрић.
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