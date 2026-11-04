ХЕ Вишеград захваљујући већем дотоку воде допринијелаелектроенергетском систему Српске

Аутор:АТВ редакција
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ХЕ Вишеград је захваљујући раду хидроелектране Пива имала већи доток воде што је допринијело повољнијој ситуацији у Електроенергетском систему Републике Српске, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
"У једном периоду смо имали издвојено повољну ситуацију када смо због узводне хидроелектране, односно Хидроелектране Пива у Црној Гори и њиховог мало интензивнијег рада у овом периоду године, ми у Вишеграду имали веће дотоке воде па смо онда могли да произведемо и неке веће количине од очекиваних за овако сушан период", каже Андрић.
Према његовим ријечима, захваљујући томе ХЕ Вишеград допринијела је повољнијој ситуацији у цијелом Електроенергетском систему Републике Српске.
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