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ХЕ Вишеград захваљујући већем дотоку воде допринијелаелектроенергетском систему Српске

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04.11.2026 07:12

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Фото: ATV

ХЕ Вишеград је захваљујући раду хидроелектране Пива имала већи доток воде што је допринијело повољнијој ситуацији у Електроенергетском систему Републике Српске, рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

"У једном периоду смо имали издвојено повољну ситуацију када смо због узводне хидроелектране, односно Хидроелектране Пива у Црној Гори и њиховог мало интензивнијег рада у овом периоду године, ми у Вишеграду имали веће дотоке воде па смо онда могли да произведемо и неке веће количине од очекиваних за овако сушан период", каже Андрић.

Према његовим ријечима, захваљујући томе ХЕ Вишеград допринијела је повољнијој ситуацији у цијелом Електроенергетском систему Републике Српске.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дарко Андрић

ХЕ Вишеград

Дрина

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