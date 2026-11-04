Захваљујући прва два мјесеца остварена прекопланска производња у ХЕ Вишеград

Аутор:АТВ редакција
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У ХЕ Вишеград је захваљујући прва два мјесеца остварена прекопланска производња, рекао је Недељко Перишић, директор Хидроелектране на Дрини Вишеград.
"Систем Електропривреде не може да довољно произведе за своје потребе. Кад се гледа бруто производња у 2026. године, још увијек у прекопланском режиму, произвели смо више него што је то било по плану", каже Перишић.
Према његовим ријечима, година је добро почела, у прва два мјесеца урађено значајно више него што је било предвиђено.
"Након тога улазимо у сушне периоде када имамо изузетно лош други и трећи квартал испод сваких очекивања", наводи Перишић.
Како каже, само захваљујући прва два мјесеца направљена је прекопланска производња.
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