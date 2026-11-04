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Захваљујући прва два мјесеца остварена прекопланска производња у ХЕ Вишеград

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04.11.2026 10:15

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Фото: ATV

У ХЕ Вишеград је захваљујући прва два мјесеца остварена прекопланска производња, рекао је Недељко Перишић, директор Хидроелектране на Дрини Вишеград.

"Систем Електропривреде не може да довољно произведе за своје потребе. Кад се гледа бруто производња у 2026. године, још увијек у прекопланском режиму, произвели смо више него што је то било по плану", каже Перишић.

Према његовим ријечима, година је добро почела, у прва два мјесеца урађено значајно више него што је било предвиђено.

"Након тога улазимо у сушне периоде када имамо изузетно лош други и трећи квартал испод сваких очекивања", наводи Перишић.

Како каже, само захваљујући прва два мјесеца направљена је прекопланска производња.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Недељко Перишић

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