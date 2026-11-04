Перишић: Сигуран сам да ћемо наставити тренд најниже цијене електричне енергије

Аутор:АТВ редакција
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Сигуран сам да ћемо наставити да тренд да електрична енергија буде најнижа у Републици Српској", рекао је за АТВ, директор ХЕ Вишеград, Недељко Перишић.
"Остаћемо при томе да и даље производимо електричну енергију за најмање конвертибилних марка. На индиректан начин утичемо на буџет сваке куће, самом ниском цијеном производње у Вишеграду, сигуран сам да ћемо наставити да тренд да електрична енергија буде најнижа у Републици Српској ",каже Перишић.
Према његовим ријечима, у ХЕ Вишеград ће дати све од себе да наставе производити електричну енергију. Како каже, на количину падавина не могу да утичу али оно на што могу јесте погонска спремност.
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