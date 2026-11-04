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"Суштина дјеловања ХЕ Вишеград обезбјеђивање енергетске стабилности у Српској"

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04.11.2026 10:39

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Суштина дјеловања ХЕ Вишеград је обезбјеђивање енергетске стабилности у Републици Српској, рекао је за АТВ, директор овог предузећа Недељко Перишић.

"Надам се да ћемо бити у стању да прије свега завршимо пројекат Хидроелектрана на Бистрици и завршимо ове пројекте који ће нама дати додату сигрност и који ће нама обезбједити спремност да ми овдје у матичној позицији овдје у Вишеграду можемо да наставимо даље инвестиције", каже Перишић.

Суштина дјеловања ХЕ на Дрини је, како каже Перишић, да обезбједи енергетску стабилност у Републици Српској.

"Све остало, колико успјемо да постигнемо, наравно да ћемо бити на располагању и за друге ствари", наводи Перишић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Недељко Перишић

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