"Суштина дјеловања ХЕ Вишеград обезбјеђивање енергетске стабилности у Српској"

Аутор:АТВ редакција
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Суштина дјеловања ХЕ Вишеград је обезбјеђивање енергетске стабилности у Републици Српској, рекао је за АТВ, директор овог предузећа Недељко Перишић.
"Надам се да ћемо бити у стању да прије свега завршимо пројекат Хидроелектрана на Бистрици и завршимо ове пројекте који ће нама дати додату сигрност и који ће нама обезбједити спремност да ми овдје у матичној позицији овдје у Вишеграду можемо да наставимо даље инвестиције", каже Перишић.
Суштина дјеловања ХЕ на Дрини је, како каже Перишић, да обезбједи енергетску стабилност у Републици Српској.
"Све остало, колико успјемо да постигнемо, наравно да ћемо бити на располагању и за друге ствари", наводи Перишић.
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