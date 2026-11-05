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Сутра без струје становници Сребренице и Братунца

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05.11.2026 08:54

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Струја Електро Бијељина
Фото: Ustupljena fotografija

Због радова на далеководу 110 kV „Зворник-Коњевић Поље-Власеница", у петак, 06. новембра планирана је једночасовна обустава испоруке електричне енергије на подручју Сребренице и Братунца.

"Због радова „Електропреноса БиХ“ на далеководу 110 kV „Зворник-Коњевић Поље-Власеница“, у петак 6. новембра 2026. године, биће два једночасовна застоја у испоруци електричне енергије корисницима „Електро-Бијељине“ у Братунцу и Сребреници", наводе из Електро-Бијељине.

У периоду од 7 до 8 и поподне од 16 до 17 часова, електричну енергију неће имати корисници на комплетном подручју Братунца и Сребренице.

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Тагови :

Електро-Бијељина

Струја

Братунац

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