"Електро-бијељина" спрема објекте за рекордну потрошњу

Аутор:АТВ редакција
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"Електро-Бијељина" упутила је уочи зимске сезоне озбиљно упозорење мрежу у Семберији очекује драматично оптерећење, а главни разлог је под великим знаком питања постављен рад бијељинске Топлане.
Уколико корисници градског гријања остану без испоруке топлотне енергије, грађани неће имати другог избора него да се масовно преусмјере на гријање на струју.
То ће захтијевати огромне додатне количине електричне енергије и створити екстремни притисак на постојећи електроенергетски систем.
Извршни директор за теренске операције у "Електробијељини" Милан Лукић, за АТВ је поручио да је управо због тога у току интензиван наставак јесењих ремонта свих капиталних објеката.
"Поред наших редовних радова, у јесењем дијелу сезоне радимо ремонте великих капиталних објеката који су изузетно значајни за сљедећу зимску сезону када имамо највеће оптерећење на мрежи. Уколико крајњи купци, односно корисници бијељинске Топлане, не буду имали испоручену топлотну енергију, сви они ће прећи на гријање на електричну енергију, што ће захтијевати додатне капацитете за пренос и значајно оптерећење постојеће мреже. Из тог разлога молим гледаоце за разумијевање за тренутне радове, то је наша законска обавеза, али то радимо и због нас и због купаца, да бисмо имали стабилну струју и број кварова свели на минимум", наглашава Лукић.
Лукић је објаснио да се ремонти изводе у двије фазе, један дио је завршен на прољеће, а други се завршава сада, како би сви витални објекти почетак зимске сезоне дочекали у потпуно спремном стању.
"До почетка зимске сезоне имаћемо урађен ремонт на свим објектима и они ће бити у задовољавајућем стању да издрже сву потрошњу. Захваљујући стриктном надзору, на тим великим трафостаницама заиста ријетко долази до кварова. Радоведе изводимо управо зато што су то витални објекти којима се поклања посебна пажња сваке године", закључио је Лукић у разговору за АТВ.
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