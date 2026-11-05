На лету Ер Србије дојава о бомби

Аутор:АТВ редакција
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Авион Ер Србије на лету ЈУ102 из Београда за Букурешт безбједно је слетио на одредишни аеродром након што је надлежним службама аеродрома у Букурешту упућена дојава о бомби, саопштила је авио-компанија.
Како је навела Ер Србија, дојава је примљена током реализације лета у четвртак, 5. новембра 2026. године.
По слијетању авиона, поступање су преузеле надлежне румунске службе, које спроводе процедуре у складу са важећим безбједносним протоколима, наводи се у саопштењу Ер Србије.
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