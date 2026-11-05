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На лету Ер Србије дојава о бомби

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АТВ редакција
05.11.2026 15:21

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На лету Ер Србије дојава о бомби
Фото: Tanjug / AP / AIR SERBIA

Авион Ер Србије на лету ЈУ102 из Београда за Букурешт безбједно је слетио на одредишни аеродром након што је надлежним службама аеродрома у Букурешту упућена дојава о бомби, саопштила је авио-компанија.

Како је навела Ер Србија, дојава је примљена током реализације лета у четвртак, 5. новембра 2026. године.

По слијетању авиона, поступање су преузеле надлежне румунске службе, које спроводе процедуре у складу са важећим безбједносним протоколима, наводи се у саопштењу Ер Србије.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ер Србија

авион

дојава о бомби

Аеродром

принудно слијетање

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