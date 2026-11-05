Због чега никада не треба конзумирати кафу прије воде ујутру?

Аутор:АТВ редакција
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Прва ствар коју унесемо у организам након буђења поставља тон за цијели дан, али када је то кафа умјесто чаше воде, тијело реагује брже него што мислимо.
Спој природног диуретичког ефекта кофеина и јутарње дехидрације ствара идеалне услове за оптерећење крвних судова и скок притиска.
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Иако је кафа углавном вода и урачунава се у унос течности, она не би требало да замијени пијење обичне воде. Међутим, пошто је вода без укуса, лако је заборавити је или јој се не радовати на почетку дана.
Посезање за шољицом кафе одмах ујутру је рутина за многе људе, али испијање те шољице кафе прије воде може довести до дехидрираности, а дехидрација, заједно са још неколико ефеката кафе, може повећати крвни притисак.
Кофеин, главни састојак кафе, има благе диуретичке ефекте. То значи да унос кафе може изазвати благи губитак течности повећавајући проток крви до бубрега и узрокујући да они ослобађају више воде као урин. Овај дехидрирајући ефекат је посебно тачан када кафу пијете повремено, а не редовно и у количинама већим од умјерених.
Дехидрирајући ефекат кафе, у комбинацији са прескакањем воде, значи да бисте могли да изложите своје тијело ризику од дехидрације. Дехидрација може негативно утицати на крвни притисак.
Дехидрација згушњава крв, смањујући течност у крвним судовима и приморавајући срце да ради јаче како би пумпало крв упркос отпору. Ово може повисити крвни притисак. Пијење обичне воде прије кафе може помоћи у смањењу овог ризика спречавањем скокова крвног притиска изазваних дехидрацијом.
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Крвни притисак може порасти због стреса повезаног са гастроинтестиналним тегобама које кафа може изазвати.
Кафа је благо кисела са опсегом пХ вриједности од око 4,85 до 5,13. Стручњаци често савјетују да људи са стањима као што је гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), што је хронични кисели рефлукс, избјегавају или ограничавају унос киселе хране као што је кафа, пошто се чини да је она окидач за њихове симптоме.
Она може подстаћи опуштање езофагеалног сфинктера, дозвољавајући вишку желудачне киселине да прође у једњак.
Поред тога, истраживања сугеришу да кофеин и друге компоненте у кафи стимулишу производњу желудачне киселине, али не убрзавају пражњење желуца.
Нека истраживања су показала двосмјерну везу између гастроинтестиналних тегоба и повећања стреса, анксиозности и емоционалне нелагодности, што све може негативно утицати н крвни притисак.
С друге стране, пијење чаше воде, посебно топле воде након буђења, може помоћи да се умири и опусти дигестивни систем, подржи покретљивост цријева и ублажи гастроинтестинални проблеми попут опстипације, надимања и нелагодности.
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Кафа може привремено подићи крвни притисак, посебно код људи који не пију кафу често. Осим привременог скока, унос кафе може временом утицати на крвни притисак код неких људи.
Осим учесталости конзумирања, други фактори који могу утицати на то како кафа утиче на крвни притисак укључују колико пијете, ваше године, врсту зрна кафе и метод припреме.
(Блиц)
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