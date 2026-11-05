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Возачи, опрез: Сутра семафори неће радити на двије раскрснице у Бањалуци

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АТВ редакција
05.11.2026 13:07

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саобраћај Бањалука саобраћајне гужве колапс возачи
Фото: ATV

На двије прометне раскрснице у Бањалуци сутра, 6. новембра, семафори неће бити у функцији због отклањања квара, саопштено је из Градске управе.

Семафори неће радити од 9.00 часова па до завршетка радова на споју улица Марије Бурсаћ и Краља Петра I Карађорђевића, као и на раскрсници улица Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића.

Из Града су упутили апел свим учесницима у саобраћају да буду опрезни и имају разумијевања због отежаног одвијања саобраћаја током трајања радова.

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Тагови :

Бањалука

семафор

саобраћај

саопштење

Градска управа Бањалука

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