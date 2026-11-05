Аутор:АТВ редакција
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На двије прометне раскрснице у Бањалуци сутра, 6. новембра, семафори неће бити у функцији због отклањања квара, саопштено је из Градске управе.
Семафори неће радити од 9.00 часова па до завршетка радова на споју улица Марије Бурсаћ и Краља Петра I Карађорђевића, као и на раскрсници улица Милана Тепића и Краља Петра I Карађорђевића.
Из Града су упутили апел свим учесницима у саобраћају да буду опрезни и имају разумијевања због отежаног одвијања саобраћаја током трајања радова.
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