Станивуковић још није доставио папире: Нинковић тражи буџет и извјештаје о трошењу новца

Аутор:Марија Милановић
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Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић упутио је оштре поруке градоначелнику Драшку Станивуковићу, позивајући га да се умјесто најаве нових пројеката посвети нагомиланим проблемима града, од неизвјесног гријања и водоснабдијевања до комуналне инфраструктуре и припреме за зиму.
„Наши суграђани с правом очекују да наш град функционише. Да имају гријање, уредно водоснабдијевање, чисте улице,више паркинг мјеста и мање саобраћајних гужви. То нису никакви посебни захтјеви већ основне обавезе градске администрације“, поручио је предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић.
Нинковић је још једном упутио апел градоначелнику Бањалуке да без одлагања достави Скупштини града нацрте ребаланса за текућу годину и буџета за 2027. годину, како би се поменути што прије упутили у скупштинску процедуру.
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„Очекујемо и извјештаје о извршењу буџета, како бисмо и ми, а и грађани знали на шта је градоначелник трошио наш новац“, рекао је Нинковић.
Он је напоменуо да се град Бањалука у протеклих неколико година суочава са истим проблемима. Према његовим ријечима, Топлана је у катастрофалној ситуацији, упркос додатним средствима, која је Скупштина града Бањалука одобрила прије четири мјесеца.
„Судбина гријања у Бањалуци је и даље неизвјесна. Водовод се налази у изузетно тешкој ситуацији. Комунална инфраструктура, одржавање улица и зимска служба поново су пред великим изазовима“, рекао је Нинковић те поручио:
„Градоначелниче, кампања је прошла! Вријеме је да почнете да се бавите стварним проблемима грађана“.
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Електрични трамваји, како каже Нинковић, могу сачекати, те је поручио Станивуковићу да се њима бави тек онда када се ријеше проблеми водоснабдијевања, гријања и основним функционисањем града.
„Јер и чак и да стигну, неће много значити грађанима, ако не буду могли да возе снијегом затрпаним улицама. Знамо шта нас чека и зато нема оправдања да поново будемо неспремни. Наш посао је да будемо корак испред проблема, а не да сваке зиме изнова објашњавамо зашто нас је снијег у јануару изненадио“, поручује Нинковић.
Градоначелник Бањалуке на својим друштвеним мрежама најавио је како ће кренути с обиласком Бањалучана и самог града како би саслушао њихове проблеме, а било је довољно само да одобри коментаре на својим платформама и могао је то из удобности Градске управе саставити списак приоритета и кренути са реализацијом.
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