Ревизори открили: Милиони за чишћење града отишли на превоз пензионера у Бањалуци

Аутор:Марија Милановић
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Критике на све неуреднију Бањалуку не јењавају данима, посебно у актуелној сезони опадања лишћа и честих падавина, а због чега су бањалучке улице прекривене отпадом, а сада је и јасно зашто је ситуација таква.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске утврдила је у ревизији учинка о трошењу средстава из програма комуналне потрошње, да је Градска управа Бањалука на челу са градоначелником Драшком Станивуковићем је 2024. године потрошила 5,2 милиона КМ за карте јавног превоза.
„Износ издвојених средстава за друге сврхе путем ПЗКП-а у градовима Бањалуци и Добоју у периоду обухваћеном ревизијом кретала се око 35–40% од укупно планираних средстава. Град Бањалука је, између осталог, субвенционисао превоз пензионера у износу од 5,2 мил. КМ у 2024. години, док је Град Добој у 2025. години субвенционисао Јавно предузеће „Регионална депонија Добој“, које управља депонијом Карабеговац у Добоју, у износу од 1,4 милиона КМ“, наводи се у извјештају.
Бања Лука
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Дакле, град Бањалука је средства за хигијену и одржавање зелених површина потрошио на куповину мјесечних карата пензионерима.
Тако су средства која су требало да буду усмјерена на комунално одржавање, хигијену и уређење града преусмјерена на субвенционисање јавног превоза, док се Бањалучани данас суочавају са све неуреднијим улицама и запуштеним зеленим површинама.
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