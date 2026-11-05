Аутор:Марија Милановић
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Према саопштењу Града Бањалука, 329 привредника и предузетника остварило је право на субвенцију, а која према њиховим ријечима има за циљ пружање подршке те побољшање привредног амбијента града.
Међутим, има и оних који су право остварили, али само на папиру.
Наиме,нашем порталу јавио се један од предузетника из Бањалуке, који је прошао комплетну процедуру, остварио право на субвенцију, те су му према његовим ријечима одобрена средства у износу од 7.500 КМ.
„Сви уговори су потписани, а новац и даље чекамо. Предузетници своје обавезе према држави морају измиривати на вријеме, а од Града очекујемо исто поштовање преузетих обавеза“, поручује забринути предузетник.
Такође, како наводи, циљ му није нити лична промоција нити политички обрачун већ да јавност добије одговоре и да се исплате средства, која су већ одобрена.
„Предузетницима не требају празна обећања и фотографисања већ новац, који нам је одобрен“, поручује бањалучки предузетник.
Подсјећања ради, јавни позив за субвенционисање привредника од стране Града Бањалука расписан је 14.4.2026. године, а завршен је 14.5.2026. године.
Дана 2.10.2026. године јавно су уручена рјешења о субвенцијама, уз саопштење Града да је за ове намијене издвојено више од 2,5 милиона КМ.
Према јучерашњем саопштењу Града Бањалука, подржано је 329 од 370 пријављених предузетника.
„У мом случају одобрено је 7.500 КМ, уговор је потписан, купљено је средство за рад и достављена тражена документација, али новац још није исплаћен“, поручује предузетник.
О начину додјеле, те да ли су свим предузетницима којима су одобрена средства по јавном позиву за додјелу субвенција извршене исплате као и листи оних који су остварили право на субвенцију, обратили смо се и надлежном одјељењу Града Бањалука, међутим, одговор до објављивања овог текста нисмо добили.
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