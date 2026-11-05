Аутор:АТВ редакција
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Миле Китић деценијама је у браку са колегиницом Мартом Савић, са којом има ћерку Елену Китић.
Међутим, мало ко зна да је фолкер прије садашње супруге био ожењен Босиљком, са којом има прву ћерку Сању, која живи у Америци и никада се није појављивала у јавности.
Брачни живот Милета Китића одувијек је интригирао јавност. Док са супругом Мартом успјешно одржава брак, упркос томе што живе у различитим државама, детаљи његовог првог брака остали су у сјенци. Пјевач се први пут оженио са свега 21 годином, а од прве супруге Босиљке развео се 1983. године.
Из те заједнице добио је кћерку Сању, која се никада није експонирала у медијима и данас живи преко океана. Иако Милетова породица ријеђе виђа млађу кћерку Елену, његова старија насљедница Сања је као млађа долазила у посјету.
О породичним односима и Милетовом одрастању својевремено је отворено говорио његов старији брат Немања. Испричао је да је преузео старатељство над млађим братом и одшколовао га док су им родитељи боравили у Америци. Међутим, када се Миле заљубио у музику, дошло је до сукоба јер је брат инсистирао на томе да упише факултет.
О драматичном бјекству од куће Милетов брат је испричао:
„Долазим ја кући једно вече, а моја супруга плаче. Каже, Миле оставио писмо, отишао је од нас. Није прихватио што сам ја рекао да музика не може да буде занимање, да мора на факултет, па је побјегао. Имао је један хотел, али Миле није имао личну карту и због тога није могао да узме собу. Отишао сам код свог друга у СУП и кажем му о чему се ради и тако се вратио Миле”.
Након породичне драме, Миле се убрзо оженио Босиљком и добио кћерку Сању, након чега је одлучио да оде код родитеља у Америку. Ипак, живот у иностранству није у потпуности одговарао његовим музичким амбицијама, па се вратио у домовину и започео сарадњу са „Јужним вјетром”.
„Касније, он се оженио, добио кћеркицу Сању и отишао је код родитеља у Америку. Било је њему фино тамо, али се вратио, ипак није то наше подручје. Можеш тамо пјевати и зарадити паре, али није то то. Био је тамо једно вријеме са супругом Босом и кћерком. Вратио се и придружио се 'Јужном вјетру', који је тада већ био озбиљна музичка кућа. Послије је отишао у Београд”.
(Блиц)
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