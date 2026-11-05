Процурило писмо Брижит Бардо бившем партнеру! Глумица имала оштре ријечи за њега

Аутор:АТВ редакција
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Брижит Бардо је у недавно објављеном писму рекла да ју је њен дугогодишњи партнер „уништио“, бацајући свјетло на њихову мучну везу.
У преписци француска глумица је наводно 2022. године свом дугогодишњем партнеру Бернарду д'Ормалу рекла: „Стрпљиво си ме уништавао, дан за даном, 30 година.“
Процурело писмо појавило се након што је господин д'Ормал (85) тврдио да му је забрањен улазак у Ла Мадраг, чувено имање у Сен Тропеу где је покојна филмска звијезда живјела деценијама, након што је избрисан из њеног тестамента.
Сада живи у стану који му је обезбједила општина Сен Тропе.
Фондација Брижит Бардо, којој је завештала имовину, саопштила је да је само поштовала жеље глумице да се ријеши свих станара из Ла Мадрага, укључујући господина д'Ормала, у року од шест мјесеци од њене смрти. Умрла је 28. децембра 2025. године .
У бијесној дијатриби написаној плавим мастилом – датираној 17. новембра 2022. – коју је ове недјеље објавио „Фигаро“, Бардо је написала концизно писмо.
Упркос томе што су заједно провели више од 30 година, Бардо, која је претходно била три пута удата, избрисала је господина д'Ормала из свог тестамента и завештала своје богатство сину, Николасу-Жаку Шаријеу, и својој фондацији.
Господин д'Ормал је рекао да је накратко напустио Ла Мадраг око 14 часова у суботу, 24. октобра, како би попио кафу у Сен Тропеу. Када се вратио три сата касније, открио је да је улаз на паркинг уклоњен и замењен дрвеном плочом и да му више није дозвољен улазак.
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Вратио се у понедјељак, 26. октобра, након што је контактирао фондацију у нади да ће добити лична документа, кредитну картицу и медицинске рецепте, али му је поново одбијен улазак.
Коначно му је дозвољено да уђе сљедећег петка, у пратњи свог адвоката и судских извршитеља, како би преузео неке од својих ствари. Шири спор је остао неријешен.
- Све је то прилично нехумано. Репутација фондације трпи ударац. Уопште не разумем овакво понашање- рекао је господин д'Ормал за АФП у уторак.
- Чак сам покушао да ово решим пријатељски, али безуспешно - рекао је.
Фондација је саопштила да пар није законски вјенчан у Француској. Госпођа Виеге их је описала као ванбрачне партнере према француском закону. Према извјештајима, одржали су вјерску церемонију у Норвешкој 1992. године.
Од Бардоове смрти, распламсале су се тензије између фондације и господина д'Ормала, бившег саветника Жан-Марија Ле Пена, покојног оснивача крајње десничарског Националног фронта.
Макс Гвацини, предсједник фондације, оптужио је господина д'Ормала да „стално лаже“ у интервјуу за радио станицу Ици Провенце.
- Као повереник, он не може да живи у имању које припада фондацији. Рекли смо му ово 50.000 пута, али га није било брига - рекао је господин Гвацини.
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Тврдио је да је Бардотин Мини Моук, њен микро аутомобил, „нестао“. „Ставио га је на сигурно мјесто, рекао ми је.“
Гајслен Калмелс-Бок, директорка фондације, рекла је да је блокирала приступ господину д'Ормалу јер је редовно износио кесе из имања и био је „у процесу њиховог пражњења“. Господин д'Ормал пориче да је покушавао да испразни кућу.
У септембру је господин д'Ормал описао одлуку фондације да прода Бардоове личне ствари на аукцији као „скандалозну“.
Госпођа Вјеге, његова адвокатица, рекла је за АФП да њен клијент није порекао да фондација сада посједује имовину, нити да је договорен рок од шест мјесеци како би му се омогућило да пресели своје ствари. Али је рекла да није могао да се исели на вријеме јер је „преоптерећен ситуацијом“.
- Са 85 година, након што је тамо живео 35 година, само са својим малим аутом и морајући сам све да пакује, то једноставно није могуће- рекла је, преноси телеграф.
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