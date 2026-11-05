Инспекција затворила градилиште на имању Ениса Бешлагића

Аутор:АТВ редакција
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Познати глумац Енис Бешлагић нашао се у проблемима са хрватским властима због изградње спрата куће и базена без дозволе у Велој Луци.
Након што је општина Вела Лука поднијела пријаву, грађевинска инспекција Државног инспектората Хрватске изашла је на терен и званично затворила градилиште.
Контролом је утврђено да је на постојећем стамбеном објекту бесправно дозидан читав спрат, и то без правоснажне грађевинске дозволе, а инспектори су забиљежили и нелегалну изградњу спољашњег базена. Због ових прекршаја глумцу пријети новчана казна која у првом кругу износи око 6.000 евра.
Иначе, Бешлагић је пре десетак година у ували Поплат пазарио три парцеле које укупно покривају око 2.400 квадратних метара и од тада их постепено сређује. У тренутку куповине на имању се налазила легална кућа од 78 квадрата, као и још један старији стамбени објекат који је ранији власник на вријеме легализовао. Проблем је настао када је глумац одлучио да тај старији објекат реконструише, при чему је подигао нови спрат на своју руку, без неопходних дозвола.
Глумац је раније за хрватске медије изјавио да је поднио захтјев за добијање грађевинске дозволе, али да није сачекао њено издавање прије него што је започео радове.
Из Дубровачко-неретванске жупаније потврдили су да је 30. децембра 2025. године поднио захтјев за издавање грађевинске дозволе за стамбени објекат.
Међутим, уз захтјев није доставио сву законом прописану документацију, због чега је позван да је накнадно приложи. Глумац је затражио продужење рока, али потребна документација до тренутка објављивања чланка није била достављена.
Бешлагић је крајем октобра објаснио да је радове започео јер је кров куће прокишњавао. Како је навео, током санације одлучио је да ојача темеље, направи терасу и додатну собу.
Нагласио је и да кућу не реновира ради издавања туристима, већ за себе и своју породицу.
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