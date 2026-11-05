Џејми Фокс (58) добио дијете са 27 година млађом манекенком

Аутор:АТВ редакција
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Како су извори потврдили за магазин „Пипл“, холивудски глумац Џејми Фокс и његова знатно млађа изабраница недавно су добили дијете. Ипак, породица још није жељела да открије пол бебе.
Љубавна прича Фокса и бивше фитнес манекенке из Аустралије почела је 2023. године. Иако је дјеловало да је међу њима све идеално, пар је прошао кроз озбиљне турбуленције.
Након годину и по дана забављања, глумац је у јануару 2025. године објавио да су ставили тачку на везу. Међутим, љубав је била јача, па је пар само три мјесеца касније, у априлу исте године, поново виђен заједно у јавности, чиме су подгријали приче о помирењу.
Већ у мају извори су за ТМЗ потврдили да су Џејми и Алис већ неколико мјесеци очекивали принову.
Гостујући у емисији код Џимија Кимела, славни глумац је у свом препознатљивом стилу говорио о поновном родитељству у каснијим годинама.
„Стиже ми беба... Још увијек то имам у себи! Поново се враћам у ред за остављање дјеце у школи. Нисам се двоумио око тога, али ипак имам 58 година... Знате на шта мислим?“, рекао је Фокс.
Открио је да му је додатно самопоуздање дао разговор са глумачком легендом Ал Паћином, који је у 83. години добио сина Романа са Нур Алфалах, која је тада имала 29 година.
„Налетио сам на Ал Паћина. Ако сам икада и био у недоумици, послије разговора с њим више нисам био“, испричао је глумац.
Фокс се потом нашалио и на рачун своје будућности са млађом партнерком.
„Чак сам рекао својој дјевојци: 'Гледај, само издржи 12 година. Ако сада имам 58, за 12 година имаћу 70... Само ћеш ми пребацити ћебенце преко ногу и дати пудинг од тапиоке'“, нашалио се.
Џејми Фокс већ има двије ћерке из претходних веза – Корин (32), коју је добио са бившом дјевојком Кони Клајн, и Анелис (17), коју има са Кристин Гранис.
Прије него што је започео везу са Алис Хакстеп, Фокс је шест година био у романси са глумицом Кејти Холмс, звијездом серије „Доусонов свијет“. Пар је раскинуо 2019. године.
Радосна вијест долази три године након што је глумац преживио тешку здравствену драму. Подсјетимо, у априлу 2023. године Фокс је хитно пребачен у болницу због озбиљних здравствених компликација, о којима је његова породица у почетку говорила веома мало.
Глумац је тек у свом Нетфликсовом специјалу из 2024. године „Jamie Foxx: What Had Happened Was...“ открио да је доживио мождани удар усљед крварења у мозгу, због чега је изгубио памћење на 20 дана. У том тешком периоду, млађа ћерка Анелис била је његов, како је рекао, „духовни дефибрилатор“.
Када се разболео, Алис Хакстеп била је уз њега и пружала му подршку. Извор је у марту 2024. године за магазин „Ин Тач“ потврдио да је Алис била уз глумца током његовог опоравка, што их је додатно зближило и учврстило њихову везу.
(Курир)
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