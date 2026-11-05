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"Љутим се, у браку мора да постоји договор" Брена признала шта јој смета код Бобе

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05.11.2026 07:36

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Лепа Брена и Боба
Фото: Instagram/Lepa Brena/printscreen

Лепа Брена и Слободан Боба Живојиновић деценијама су у складном браку, а пјевачица је својевремено отворено говорила о томе да њихов однос није увијек био идеалан.

Иако важе за један од најпознатијих парова на домаћој јавној сцени, иза њих су и бројни неспоразуми и свађе, нарочито на почетку заједничког живота.

Брена је једном приликом открила и како је упознала Бобу, признавши да јој је пажњу привукао још када је угледала његову фотографију у новинама.

- Бобу сам сасвим случајно видјела на насловној страни ТВ додатка, био ми је слободан дан и могла сам да прелиставам новине што није био случај јер сам имала по два концерта дневно. Пријатељ ми каже: "То је наш најбољи спортиста", а ја одвратим: "Ју, што је сладак, баш бих вољела да га упознам", и ваљда је свемир чуо, зато пазите шта говорите - испричала је Брена недавно с осмијехом на лицу.

Није крила ни шта ју је највише привукло код будућег супруга. Како је објаснила, Боба јој је пружао сигурност и подршку, а управо је таквог мушкарца жељела поред себе.

- Свидјела ми се та његова живахност и за сваки мој проблем ми је отварао врата и давао ми снагу да идем даље. Жељела сам да имам снажног и јаког мушкараца поред себе да бих се понекад осјећала слабо, да могу да плачем, тражим савјет, да ме утеши и загрљајем каже: "Биће све у реду, ријешићемо, немој да бринеш" - објаснила је.

Лепа Брена

Сцена

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Ипак, заједнички живот није увијек пролазио без трзавица. Певачица је говорила и о томе како је изгледало када би се у кући накупило превише мушке енергије.

- Гледала сам да балансирам између пуне куће тестостерона. Чим ме не зове Беки већ Фахрета, онда знам докле смо стигли - кроз смијех је једном приликом испричала.

- Онда се ја мало наљутим као нешто, али сам увек била стабилна, мама ми је формирала тај карактер и често се сјетим свих савјета које ми је дала, иако ми некада није било пријатно да слушам то што је причала - објаснила је Брена.

"Стално смо се љутили једно на друго"

Иначе, Брена је раније говорила и о свађама са Бобом, откривши да су несугласице биле много чешће на почетку њиховог брака.

-Стално смо се љутили једно на друго. У браку мора да постоји договор, а Балканци су навикли да буду апсолутни лидери у свему. Једноставно је, жена је саставни дио породице и с њом морате да се договарате око неких важних ствари: пословних, око дјеце, куће, има двије хиљаде ствари - рекла је тад пјевачица, преноси телеграф.

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Тагови :

Лепа Брена

Боба Живојиновић

Пјевачица

Брак

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