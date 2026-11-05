Сви су луди за Ер Фрајер фритезама: Јесу ли стварно толико добре?

Аутор:АТВ редакција
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Фритезе на врућ ваздух постале су један од најпопуларнијих кухињских апарата захваљујући обећању да могу припремити хрскав помфрит и сочно месо са минималном количином масти, али стварност иза агресивних маркетиншких порука открива другачију слику.
Иако ови уређаји могу бити изузетно корисни, они заправо нису револуционарне машине за пржење, већ најобичније минијатурне рерне са снажним вентилаторима.
Када је ријеч о здравијој исхрани, тврдње произвођача су дјелимично тачне. Припрема хране заиста захтјева само неколико капи уља умјесто дубоког пржења, чиме се драстично смањује унос масти и калорија. Међутим, прави проблем настаје када се свако смањење масти аутоматски изједначи са здравим оброком. Смрзнути и високо прерађени производи убачени у апарат не постају мистериозно здравији, нити сол и шећер у њима магично нестају под ударима врућег ваздуха.
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Апарат нема никакве везе са обећањима о мршављењу, јер калоријски унос и даље искључиво зависи од намирница које купац бира.
Стручњаци посебно упозоравају на питање акриламида, материје која се ствара током термичке обраде скробних намирница на високим температурама. Најновија научна студија објављена ове године показала је да највећа просјечна концентрација акриламида приликом печења кромпира може настати управо у фритези на врућ ваздух, што доказује да мањак уља не значи увијек и мањи број нежељених материја у храни.
Када је ријеч о уштеди времена и струје, апарати имају стварне предности, али само у одређеним околностима. Због малог капацитета грејне коморе уређај не захтјева дуго загревање, што га чини идеалним и најисплативијим за припрему једне или двије порције до пола сата.
С друге стране, уколико спремате оброк за четворочлану породицу, храну ћете морати да печете из више тура. У том случају, свака уштеда на времену и струји потпуно нестаје, а стандардна рерна постаје далеко ефикасније рјешење.
Коначна пресуда је да фритезе на врућ ваздух нису превара, већ изузетно користан алат за брзу припрему малих порција уз знатно мање додате масти. Ипак, највећа грешка је вјеровање потрошача да пука куповина популарног апарата може преко ноћи променити нездраве животне навике, преноси телеграф.
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