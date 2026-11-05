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Бечки аеродром добио пријетње за четири лета, авион Виз ера слетио

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05.11.2026 14:01

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Лет авиона
Фото: pexels/Miguel Armas

На бечки аеродром стигле су пријетње за четири лета. Авион компаније Виз ер (Wizz Air) на лету Милано – Варшава због пријетње је непланирано слетио у Беч. Након прегледа наставио је пут, а сумњиви предмети нису пронађени.

Ербас А321 компаније Виз ер, који је летио са миланског аеродрома Малпенса према Варшави, прије подне је морао да слети на аеродром Беч-Швехат. Како је за аустријски јавни сервис ОРФ рекао портпарол полиције Стефан Лојдл, пријетња за тај лет стигла је електронском поштом у Пољској.

Након слијетања авион је прегледан, али сумњиви предмети нису пронађени, па је летјелица након тога напустила аеродром.

Пријетње за четири лета стигле електронском поштом

Бечки аеродром је, према Лојдловим ријечима, данас у 8.50 часова добио електронску поруку са, како је навео, апстрактном пријетњом за четири лета. Полиција је саопштила да су спроведени стандардни безбједносни протоколи, али детаље није износила.

Финска авио-компанија Финер (Finnair) саопштила је да је пријетња бомбом стигла и за њихов лет из Хелсинкија за Беч, који је обавила компанија Џетајм (Jettime). Авион је слетио у Беч према плану. Са бечког аеродрома навели су да редован саобраћај није поремећен.

Пријетње широм Европе

Пријетње бомбом данас су стигле за више летова у Европи. Авион Финера на лету Хелсинки – Рим италијанско ратно ваздухопловство отпратило је до аеродрома Фјумичино.

Из Бугарске је јављено да су три авиона због пријетњи непланирано слетјела, а авион на лету Даблин – Рим слетио је у француску војну базу Евре (Évreux), саопштио је кабинет француског премијера.

(Кликс)

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