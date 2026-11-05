Бечки аеродром добио пријетње за четири лета, авион Виз ера слетио

Коментари:0
На бечки аеродром стигле су пријетње за четири лета. Авион компаније Виз ер (Wizz Air) на лету Милано – Варшава због пријетње је непланирано слетио у Беч. Након прегледа наставио је пут, а сумњиви предмети нису пронађени.
Ербас А321 компаније Виз ер, који је летио са миланског аеродрома Малпенса према Варшави, прије подне је морао да слети на аеродром Беч-Швехат. Како је за аустријски јавни сервис ОРФ рекао портпарол полиције Стефан Лојдл, пријетња за тај лет стигла је електронском поштом у Пољској.
Након слијетања авион је прегледан, али сумњиви предмети нису пронађени, па је летјелица након тога напустила аеродром.
Бечки аеродром је, према Лојдловим ријечима, данас у 8.50 часова добио електронску поруку са, како је навео, апстрактном пријетњом за четири лета. Полиција је саопштила да су спроведени стандардни безбједносни протоколи, али детаље није износила.
Финска авио-компанија Финер (Finnair) саопштила је да је пријетња бомбом стигла и за њихов лет из Хелсинкија за Беч, који је обавила компанија Џетајм (Jettime). Авион је слетио у Беч према плану. Са бечког аеродрома навели су да редован саобраћај није поремећен.
Пријетње бомбом данас су стигле за више летова у Европи. Авион Финера на лету Хелсинки – Рим италијанско ратно ваздухопловство отпратило је до аеродрома Фјумичино.
Из Бугарске је јављено да су три авиона због пријетњи непланирано слетјела, а авион на лету Даблин – Рим слетио је у француску војну базу Евре (Évreux), саопштио је кабинет француског премијера.
(Кликс)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму