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Француска: Полиција сузавцем покушала да растјера демонстранте

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АТВ редакција
05.11.2026 13:36

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Полиција за разбијање демонстрација приводи демонстранта током протеста на којем су затражене веће плате и пружена подршка средњошколском протестном покрету, у Лиону, Француска, у четвртак, 5. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Француски полицајци и жандарми употријебили су сузавац како би растјерали демонстранте који су се насилно понашали на протестима у француском граду Лиону, јавио је новински портал "Акту".

У извјештају се наводи да су демонстранти који су марширали кроз град гађали камењем полицајце и излоге, што је навело полицијске службенике да употријебе сузавац, пренио је ТАСС.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је раније данас да ће широм Француске бити распоређено 70.000 полицајаца и жандарма током данашњих протеста који су раније најављени, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Протести

демонстрације

Сузавац

Полиција

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