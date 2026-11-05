Аутор:АТВ редакција
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Француски полицајци и жандарми употријебили су сузавац како би растјерали демонстранте који су се насилно понашали на протестима у француском граду Лиону, јавио је новински портал "Акту".
У извјештају се наводи да су демонстранти који су марширали кроз град гађали камењем полицајце и излоге, што је навело полицијске службенике да употријебе сузавац, пренио је ТАСС.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је раније данас да ће широм Француске бити распоређено 70.000 полицајаца и жандарма током данашњих протеста који су раније најављени, преноси Срна.
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