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Песков: Трамп ће наставити да спроводи своју спољну политику

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05.11.2026 11:44

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку на маргинама Самита шефова држава и влада Форума земаља извозница гаса (ГЕЦФ), у Великој кремаљској палати у Москви, у уторак, 27. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Предсједник САД Доналд Трамп наставиће да спроводи своју спољну политику након избора одржаних у сриједу, 3. новембра, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Предсједник Трамп ће наставити да користи предсједничка овлаштења и да спроводи своју спољну политику. Све остало је унутрашње питање САД", нагласио је Песков у обраћању новинарима.

Према прелиминарним резултатима избора одржаних у уторак, 3. новембра, републиканци су изгубили контролу над оба дома Конгреса САД.

Трамп је јавно честитао демократама и рекао да би Републиканска странка остварила много боље резултате да је он био укључен у изборе као кандидат, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Доналд Трамп

Америка

Русија

Сарадња

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