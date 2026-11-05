Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп наставиће да спроводи своју спољну политику након избора одржаних у сриједу, 3. новембра, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Предсједник Трамп ће наставити да користи предсједничка овлаштења и да спроводи своју спољну политику. Све остало је унутрашње питање САД", нагласио је Песков у обраћању новинарима.
Према прелиминарним резултатима избора одржаних у уторак, 3. новембра, републиканци су изгубили контролу над оба дома Конгреса САД.
Трамп је јавно честитао демократама и рекао да би Републиканска странка остварила много боље резултате да је он био укључен у изборе као кандидат, преноси Срна.
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