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Син норвешке принцезе осуђен за силовање: Суд поништио одлуку о пуштању

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05.11.2026 10:28

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Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Маријус Борг Хојби, најстарији син норвешке краљице Мете-Марит, остаће у притвору, одлучио је данас апелациони суд, јавила је новинска агенција НТБ.

Хојби је раније ове године осуђен на четири године затвора због разних кривичних дјела, укључујући два случаја силовања.

Он се жалио на пресуду, а поступак жалбе требало би да почне у фебруару како би се поново испитале оптужбе за силовање и насиље у породици против његове бивше дјевојке. Притвор двадесетдеветогодишњака је до сада продужаван у периодима од по четири недјеље.

Жалба на одлуку

Суд у Ослу је у понедјељак донио одлуку да пусти из притвора Хојбија, који је до сада служио у кућним условима са електронском наруквицом, боравећи са мајком и очухом, краљем Хоконом, на имању Скаугум.

Његов правни тим је у понедјељак тврдио да је притвор за њега у овом тренутку „неподношљив“. Међутим, тужилаштво је одмах уложило жалбу на ту одлуку, а Апелациони суд ју је у сриједу поништио.

Мариус Борг Хоби

Свијет

Син норвешке принцезе осуђен за силовање

„Вољели бисмо другачији исход, али прихватамо одлуку Апелационог суда“, рекли су адвокати двадесетдеветогодишњака. „Сада ћемо детаљно проучити образложење суда и разговарати о даљим корацима са Хојбијем",преноси Индекс.

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Тагови :

Норвешка

принцеза Мете-Марит

Маријус Борг Хојби

Силовање

Притвор

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