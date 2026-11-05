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Дмитријев на догађају у организацији Меланије Трамп

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05.11.2026 10:27

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Кирил Дмитријев, специјални изасланик руског предсједника Владимира Путина, присуствоваће вечерас догађају у Бијелој кући који организује прва дама САД Меланија Трамп, а састаће се и са званичницима америчке администрације, рекла су два упућена извора.

Бијела кућа је саопштила да ће Меланија Трамп одржати говор о шестодневном локалном примирју око града Олешки, који је под руском контролом. Она је посредовала у склапању примирја ради евакуације цивила.

Ова посјета ће бити први лични контакт између руских и америчких званичника од избора за Конгрес САД на којима су демократе обезбиједиле контролу у Сенату и у Представничком дому, што је ударац предсједнику Доналду Трампу.

Очекује се да ће демократска већина у Конгресу од јануара инсистирати на већој помоћи Украјини и довести у питање неколико одлука Трампове републиканске администрације, попут споразума о дизел-гориву са Русијом и ублажавања појединих санкција.

Из Кремља су поручили да се надају да ће Трамп наставити своје мировне напоре упркос поразу Републиканске странке.

Из Москве су додали да је у току рад на припреми састанка између Путина, Трампа и кинеског предсједника Си Ђинпинга током самита Азијско-пацифичке економске сарадње 18. и 19. новембра у Шенжену, у Кини, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кирил Дмитријев

Меланија Трамп

Америка

Русија

Састанак

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