Logo

Масовно насукавање делфина на Новом Зеланду: Спасиоци покушавају спасити преживјеле

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 10:16

Коментари:

0
Очаравајући подводни призор делфина у њиховом природном станишту на Хавајима.
Фото: pexels/Noah Munivez

Десетине делфина насукане су на сјеверном острву Новог Зеланда, а спасиоци покушавају да преживјеле врате у море.

Информацију је у четвртак потврдило државно Министарство заштите животне средине, пише Ројтерс .

Најмање 20 делфина пронађено је на обали Нгави близу рта Палисер, најјужније тачке Сјеверног острва.

Спасилачка операција

Министарство је саопштило да сарађује са локалним маорским племеном иви и организацијом „Пројекат Џона“, специјализованом за спасавање морских сисара, како би до сада спасили двије животиње.

Према ријечима локалних становника, до 50 делфина је насукано преко ноћи. Већина њих није преживјела, а волонтери покушавају да одрже преостале јединке у животу тако што их хидрирају кантама воде и пешкирима.

„Сцена је ужасна. Они који су још живи једва дишу“, рекао је Роб Барг, мештанин Нгавија.

Ајкула

Свијет

Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима

Организација Пројекат Џона је на Фејсбуку објавила да су четири делфина још увијек жива. Покушаће да их врате у океан када дође до плиме.

Узрок остаје непознат

Насукавање је уобичајено на Новом Зеланду и у суседној Аустралији, гдје велике популације делфина живе у дубоком океану. Међутим, тачан разлог зашто се животиње насукавају остаје непознат.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

делфини

Нови Зеланд

спашавање

Коментари (0)

Прочитајте више

Делфини

Занимљивости

Потресно: Женка делфина данима носи угинуло младунче

3 мј

0
делфин сисар море океан риба

Регион

Предивни призори са Јадрана, делфин дошао међу купаче и направио шоу са лоптом

3 мј

0
Делфини

Наука и технологија

Нова студија: Делфини уче своје младунце како да прате бродове

4 мј

0
Несвакидашњи призор забиљежен је у Рибници код Обровца у Хрватској, гд‌је је делфин допливао готово до саме обале и изазвао одушевљење међу купачима.

Регион

Несвакидашња сцена у Хрватској: Делфин се придружио купачима

4 мј

0

Више из рубрике

Поплаве у Америци

Свијет

Невјероватан снимак из Америке: Бујица носи цијелу кућу

3 ч

0
ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

Свијет

ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

3 ч

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.

Свијет

Очекује се тотални хаос: 700.000 људи излази на улице Француске

4 ч

1
Вицепремијер Баварске пронађен мртав у хотелу у Берлину

Свијет

Вицепремијер Баварске пронађен мртав у хотелу у Берлину

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима