Масовно насукавање делфина на Новом Зеланду: Спасиоци покушавају спасити преживјеле

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Десетине делфина насукане су на сјеверном острву Новог Зеланда, а спасиоци покушавају да преживјеле врате у море.
Информацију је у четвртак потврдило државно Министарство заштите животне средине, пише Ројтерс .
Најмање 20 делфина пронађено је на обали Нгави близу рта Палисер, најјужније тачке Сјеверног острва.
Министарство је саопштило да сарађује са локалним маорским племеном иви и организацијом „Пројекат Џона“, специјализованом за спасавање морских сисара, како би до сада спасили двије животиње.
Према ријечима локалних становника, до 50 делфина је насукано преко ноћи. Већина њих није преживјела, а волонтери покушавају да одрже преостале јединке у животу тако што их хидрирају кантама воде и пешкирима.
„Сцена је ужасна. Они који су још живи једва дишу“, рекао је Роб Барг, мештанин Нгавија.
Свијет
Пакао на рајском острву: Ајкула искасапила жену док је пливала са делфинима
Организација Пројекат Џона је на Фејсбуку објавила да су четири делфина још увијек жива. Покушаће да их врате у океан када дође до плиме.
Насукавање је уобичајено на Новом Зеланду и у суседној Аустралији, гдје велике популације делфина живе у дубоком океану. Међутим, тачан разлог зашто се животиње насукавају остаје непознат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 мј0
Регион
3 мј0
Наука и технологија
4 мј0
Регион
4 мј0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму