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Очекује се тотални хаос: 700.000 људи излази на улице Француске

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05.11.2026 08:52

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

На протестима који су, уз генерални штрајк синдиката, за данас најављени у више градова у Француској, очекује се између 500.000 и 700.000 демонстраната изван париског региона, показује извјештај француске Територијалне обавјештајне службе (ДНРТ).

Према истом извјештају, данашњи дан класификован је као дан „високог ризика“, преноси телевизија БФМ.

У извјештају се наводи да би данас на протестима могао да буде пређен „нови праг“ насиља, посебно у центрима градова. У уторак је мапа коју је објавио синдикат ЦГТ показала да ће данас бити одржане 244 демонстрације широм Француске.

У генералном штрајку и масовним протестима у Француској данас ће учествовати, како је најављено, водећи национални синдикати из јавног и приватног сектора, као и студенти и средњошколци.

Демонстранти и синдикати најавили су протесте због раста трошкова живота, инфлације, буџетских мјера и услова у јавним службама и школству.

Због штрајка се очекују поремећаји у жељезничком и авионском саобраћају, а национална жељезничка компанија СНЦФ најавила је отказивање око десет одсто брзих ТЖВ возова, док се у Паризу очекују озбиљни проблеми у метроу.

Обуставе рада најавили су и синдикати у енергетским компанијама и рафинеријама, што би могло да утиче на снабдијевање горивом, преноси Танјуг.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

Протести

Париз

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