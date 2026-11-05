Аутор:АТВ редакција
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На протестима који су, уз генерални штрајк синдиката, за данас најављени у више градова у Француској, очекује се између 500.000 и 700.000 демонстраната изван париског региона, показује извјештај француске Територијалне обавјештајне службе (ДНРТ).
Према истом извјештају, данашњи дан класификован је као дан „високог ризика“, преноси телевизија БФМ.
У извјештају се наводи да би данас на протестима могао да буде пређен „нови праг“ насиља, посебно у центрима градова. У уторак је мапа коју је објавио синдикат ЦГТ показала да ће данас бити одржане 244 демонстрације широм Француске.
France prepares for fresh nationwide protests as 700,000 people are expected to take to the streets
Trade unions and student groups are protesting over rising living costs, public services and education conditions, following riots and looting across France on October 17.
The government is deploying around 70,000 police officers to prevent a repeat of the unrest, as President Emmanuel Macron faces growing public frustration five months before the presidential election.
Schools, railways and public transport are expected to face disruptions as teachers, energy workers and other public employees join the strike.— Jape Journal (@Japejournal) November 5, 2026
У генералном штрајку и масовним протестима у Француској данас ће учествовати, како је најављено, водећи национални синдикати из јавног и приватног сектора, као и студенти и средњошколци.
Демонстранти и синдикати најавили су протесте због раста трошкова живота, инфлације, буџетских мјера и услова у јавним службама и школству.
🔴 UPDATE
Large protests are expected across France today as unions call for wage increases. Workers, civil servants, students and retirees are being urged to join, with 70,000 police officers and gendarmes deployed nationwide. https://t.co/fbR7pii2fi— DC_Global_News (@DC_Global_News) November 5, 2026
Због штрајка се очекују поремећаји у жељезничком и авионском саобраћају, а национална жељезничка компанија СНЦФ најавила је отказивање око десет одсто брзих ТЖВ возова, док се у Паризу очекују озбиљни проблеми у метроу.
Обуставе рада најавили су и синдикати у енергетским компанијама и рафинеријама, што би могло да утиче на снабдијевање горивом, преноси Танјуг.
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