Танкери са горивом који су кренули за САД скренули са руте

Аутор:АТВ редакција
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Танкери са горивом из Русије који су ишли према Сједињеним Америчким Државама скренули су са руте, пише Фајненшл тајмс.
Руски танкери кренули су према САД-у као дио плана Доналда Трампа и Владимира Путина о куповини и увозу дизела у САД како би срушио цијене на безинским пумпама.
Талисман, 20 година стар руски танкер који се налази под санкцијама САД-а, Велике Британије и Европске уније, те танкер Леруо у власништву компаније из Хонг Конга, који плови под заставом Сијера Леонеа и под санкцијама је Британије, ЕУ и Канаде, више не наводе америчку атлантску обалу као своје одредиште.
Леруо је у понедјељак промијенио сигнал и као ново одредиште навео Бразил, док се Талисман окренуо од Атлантског океана и запловио назад према Средоземном мору, гдје се тренутно налази у близини обале Алжира. Тај брод шаље сигнал да "чека команду", што значи да терет још нема потврђеног купца ни луку истовара.
Three Russian shadow fleet tanker loaded with Russian diesel have altered course and won't be shipping to the US coast.
The "Agioi Fenandes" (IMO: 9798375) and "Talisman" (IMO: 9292060) switched their destination to "For Orders", meaning that they are actively looking for buyers. The "Leruo" (MO: 9385831) has set course for Brazil, while also looking for buyers. Source is "Marinetraffic".
It looks like that the Trump-Putin scheme has fallen apart the moment the midterms were lost for Trump. What a surprise..— (((Tendar))) (@Tendar) November 4, 2026
Трећи танкер натоварен руским дизелом, брод Агиои Фанендес у грчком власништву, према подацима пловидбе и даље иде према САД-у, али такође јавља да "чека команду". Његов власник, компанија Eastern Mediterranean Maritime, раније је за Фајненшл тајмс рекао да плове и чекају упутства јер лука истовара још није потврђена, док у сриједу нису одговорили на нови упит за коментар.
С друге стране, Бист, танкер са Сејшела под санкцијама који је терет укрцао 27. октобар у руској луци Приморск, такође је запловио према САД-у и одашиље сигнал "Атлантик", што упућује на то да му је циљ атлантска обала Америке.
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