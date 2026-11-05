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Танкери са горивом који су кренули за САД скренули са руте

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05.11.2026 07:37

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Танкери са горивом који су кренули за САД скренули са руте
Фото: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

Танкери са горивом из Русије који су ишли према Сједињеним Америчким Државама скренули су са руте, пише Фајненшл тајмс.

Руски танкери кренули су према САД-у као дио плана Доналда Трампа и Владимира Путина о куповини и увозу дизела у САД како би срушио цијене на безинским пумпама.

Танкери нагло промијенили одредиште

Талисман, 20 година стар руски танкер који се налази под санкцијама САД-а, Велике Британије и Европске уније, те танкер Леруо у власништву компаније из Хонг Конга, који плови под заставом Сијера Леонеа и под санкцијама је Британије, ЕУ и Канаде, више не наводе америчку атлантску обалу као своје одредиште.

Леруо је у понедјељак промијенио сигнал и као ново одредиште навео Бразил, док се Талисман окренуо од Атлантског океана и запловио назад према Средоземном мору, гдје се тренутно налази у близини обале Алжира. Тај брод шаље сигнал да "чека команду", што значи да терет још нема потврђеног купца ни луку истовара.

Трећи танкер натоварен руским дизелом, брод Агиои Фанендес у грчком власништву, према подацима пловидбе и даље иде према САД-у, али такође јавља да "чека команду". Његов власник, компанија Eastern Mediterranean Maritime, раније је за Фајненшл тајмс рекао да плове и чекају упутства јер лука истовара још није потврђена, док у сриједу нису одговорили на нови упит за коментар.

С друге стране, Бист, танкер са Сејшела под санкцијама који је терет укрцао 27. октобар у руској луци Приморск, такође је запловио према САД-у и одашиље сигнал "Атлантик", што упућује на то да му је циљ атлантска обала Америке.

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Тагови :

танкер

Америка

Русија

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