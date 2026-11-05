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Мајка и кћерка пронађене мртве након планинарења: Сумња се на напад медвједа

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05.11.2026 07:28

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Занимљив крупни план гризлија који показује своју природну снагу и лепоту.
Фото: pexels/Casey Ulesich

Мајка и ћерка су пронађене мртве након што су нестале током планинарења у канадској провинцији Британска Колумбија. Сумња се да их је напао гризли, саопштила је њихова породица.

Џенифер Балкарас (48) и њена ћерка Села Рид (20) пријављене су као нестале у недјељу након што се нису вратиле са кратке поподневне шетње, саопштила је породица.

Њихова тијела су пронађена на планинарској стази у близини Бел Кула, потврдила је Служба за заштиту природе Британске Колумбије (BCCOS). Служба је навела да докази пронађени на лицу мјеста „указују на могућу умјешаност животиње“. Званичници сада покушавају да пронађу једног или више медвједа за које се сумња да су учествовали у нападу, пише BBC .

Тијела пронађена у року од једног дана

Тијело Џенифер Балкарас пронађено је у понедјељак, а тело њене ћерке у уторак, током претраге у којој су учествовали службеници за заштиту природе и припадници Краљевске канадске коњичке полиције (RCMP).

Џеф Тајр, инспектор BCCOS-а, напоменуо је да још није познато да ли је један или више медвједа умјешано у смрт двије жене. Додао је да ће сваки ухваћени медвјед бити прегледан како би се утврдило да ли је повезан са нападом.

„Ако се утврди да је медвјед учествовао у нападу, биће еутаназиран у складу са покрајинским смерницама за рјешавање сукоба између људи и дивљих животиња, како би се заштитила јавна безбједност“, саопштио је Тир.

Џенифер и Села су биле изузетно блиске и дијелиле су многе хобије, рекао је Џениферин брат Џош Балкарас за CBC.

ротација полиција

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„Биле су нераздвојне, одлично су се слагале. Кад год би Џени ишла на планинарење, Села је била ту уз њу“, додао је.

Према информацијама објављеним на онлајн прикупљању средстава за сахрану, Џенифер се недавно преселила у Бела Кулу како би започела нову каријеру и ново поглавље у свом животу.

До 13.000 гризли медвједа живи у Британској Колумбији

Гризли медвједи су законски признати као врста која захтјева посебну заштиту у Канади и представљају важан дио природног екосистема Британске Колумбије. Према проценама покрајинског Министарства за животну средину, земљиште и паркове, у Британској Колумбији живи између 10.000 и 13.000 гризли медвједа.

Министарство каже да су сукоби између медвједа и људи релативно ретки, осим када су животиње изненађене или покушавају да заштите своје младунце и храну. Међутим, последњих година је било неколико озбиљних напада медвједа у Британској Колумбији.

У октобру 2025. године, гризли је напао два планинара у области Мекгрегор. Један од њих је касније подлегао тешким повредама. Медвјед је касније пронађен мртав. Сљедећег мјесеца, медвјед је напао школску групу, такође у области Бел Кул. У том нападу је повређено 11 људи.

Федерација за дивље животиње Британске Колумбије (BCWF) упозорила је да се број пријављених сукоба између гризлија и људи повећао откако је покрајина забранила спортски лов на медвједе 2017. године. „Без ловачког притиска, гризлији и људи ће се све више налазити у истим подручјима, што ће неизбежно имати посљедице“, рекао је извршни директор BCWF-а Џеси Земан.

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напад медвједа

Планина

Планинарење

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