Заплијењено 1,7 милиона фалсификованих Покемон карата: Најскупља продата за 16,5 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Холандска царина заплијенила је више од 1,7 милиона фалсификованих Покемон карата, саопштила је царинска служба, наводећи да су карте у међувремену уништене.
Цариник је у мају у једном бродском контејнеру пронашао велику количину Покемон карата и посумњао у њихову аутентичност, преноси ВРТ нвц. У контејнеру је било више од 9.300 кутија са укупно 142.000 паковања карата.
Царина је покренула истрагу, којом је утврђено да су карте заиста биле фалсификоване.
"На фалсификованим картама није било ознаке носиоца права. Такође, боје, папир и илустрације разликовали су се од оних на оригиналним картама", наводи се у саопштењу холандске царине.
Занимљивости
Пензионер чувао Покемон карте на тавану 15 година: Постао милионер
Вијест је објављена тек сада јер је царинска служба чекала потврду компаније Нинтендо, власника бренда Покемон, да је ријеч о фалсификатима. Након што је аутентичност карата провјерена, царина их је уништила, преноси Танјуг.
Dutch customs seize 1.7 million counterfeit Pokémon cards at Rotterdam Port https://t.co/zBEfLexFU1— The Brussels Times (@BrusselsTimes) November 4, 2026
Покемон карте производе се од 1996. године и већ деценијама су веома популарне, како за играње, тако и за колекционаре. Цијена ретких карата може да достигне десетине или чак стотине хиљада евра.
Најскупља Покемон карта до сада продата је прошле године за 16,5 милиона евра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 седм0
Свијет
7 мј0
Друштво
3 мј0
Економија
8 мј0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму