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Заплијењено 1,7 милиона фалсификованих Покемон карата: Најскупља продата за 16,5 милиона евра

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05.11.2026 07:12

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Крупни план колекционарских Покемон картица за размјену у заштитним футролама на изложби.
Фото: pexels/Erik Mclean

Холандска царина заплијенила је више од 1,7 милиона фалсификованих Покемон карата, саопштила је царинска служба, наводећи да су карте у међувремену уништене.

Цариник је у мају у једном бродском контејнеру пронашао велику количину Покемон карата и посумњао у њихову аутентичност, преноси ВРТ нвц. У контејнеру је било више од 9.300 кутија са укупно 142.000 паковања карата.

Царина је покренула истрагу, којом је утврђено да су карте заиста биле фалсификоване.

"На фалсификованим картама није било ознаке носиоца права. Такође, боје, папир и илустрације разликовали су се од оних на оригиналним картама", наводи се у саопштењу холандске царине.

Покемон карте

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Вијест је објављена тек сада јер је царинска служба чекала потврду компаније Нинтендо, власника бренда Покемон, да је ријеч о фалсификатима. Након што је аутентичност карата провјерена, царина их је уништила, преноси Танјуг.

Покемон карте производе се од 1996. године и већ деценијама су веома популарне, како за играње, тако и за колекционаре. Цијена ретких карата може да достигне десетине или чак стотине хиљада евра.

Најскупља Покемон карта до сада продата је прошле године за 16,5 милиона евра.

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Тагови :

Покемон картице

Холандија

Полиција

Фалсификоване покемон картице

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